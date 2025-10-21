Nữ tài xế hít bóng cười trên ô tô là ca sĩ nổi tiếng?

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế Đ.K.T. (SN 1994) không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, hít bóng cười trong ô tô, chiều 21/10, đại diện lãnh đạo Công an phường Ngũ Hành Sơn xác nhận đơn vị đã xử phạt bà T. về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Còn thông tin nữ tài xế có phải là ca sĩ hay không, lãnh đạo Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết không xác định, cũng chưa từng nghe bà này hát.

Bà T. hít bóng cười trong ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Đại diện Công an phường Điện Bàn Đông (nơi bà T. cư trú) cũng cho biết không rõ nữ tài xế này có phải là ca sĩ hay không.

Trước đó theo tìm hiểu của phóng viên, khi làm việc với cơ quan công an, bà T. cho biết mình là ca sĩ nổi tiếng.

Trên các diễn đàn và trang mạng, bà T. cũng được giới thiệu là ca sĩ, thành viên của một nhóm nhạc nữ, từng là Á quân một cuộc thi truyền hình vào năm 2018. Sau khi nhóm tan rã, bà T. hoạt động solo và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Như Dân trí đưa tin, đầu tháng 9, tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 92A-563.xx do một nữ tài xế điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Khi đến trước số nhà 63 đường Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), lực lượng cảnh sát giao thông chặn xe lại. Ngồi trong xe, nữ tài xế biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác.

Lúc này nữ tài xế lấy bóng cười (khí N2O) ra hít. Lực lượng chức năng đã xử phạt nữ tài xế với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không có giấy phép lái xe. Với các lỗi này, nữ tài xế bị xử phạt 38 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt chủ ô tô mang biển kiểm soát 92A-563.xx số tiền 29 triệu đồng, về lỗi để cho người không đủ điều kiện điều khiển ô tô.

Trước đó, qua kiểm tra ô tô do bà T. điều khiển, Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 bình khí cười (khí N2O).

Bà T. khai nhận mua số khí cười trên với một người bạn (không rõ lai lịch) giá khoảng 4 triệu đồng tại một quán bar ở đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về sử dụng.

Với hành vi tàng trữ hàng cấm, Công an phường Ngũ Hành Sơn xử phạt vi phạm hành chính bà T. số tiền 1,5 triệu đồng.