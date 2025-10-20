Thực hư thông tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn chết người

Chiều 20/10, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến một người tử vong.

Bài viết này cho hay: "Shipper gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong sau đó nhảy cầu luôn. Cứu hộ đang tìm bên dưới".

Sau khi thông tin này được đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người bình luận rằng, cuộc sống vốn đã rất áp lực, cộng với vụ tai nạn này khiến nam shipper không chịu nổi nên đã quyên sinh.

Bài viết và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan tới sự việc này, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) khẳng định, thông tin cho rằng nam shipper gây tai nạn rồi nhảy cầu là hoàn toàn sai sự thật.

Theo vị chỉ huy, khoảng 11h cùng ngày, tại đoạn giữa cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên sang Minh Khai) xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe máy khiến một phụ nữ 62 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ tới phối hợp với Công an phường Long Biên bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa các bên liên quan về trụ sở Công an phường Long Biên để tiếp tục làm rõ. Nam shipper trong vụ việc cũng đang ở công an phường, chứ hoàn toàn không có việc anh này nhảy cầu như mạng xã hội đăng tải", vị chỉ huy nói.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.