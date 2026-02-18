V-League theo công thức châu Âu giúp bóng đá Việt Nam thành công

Cuối năm 2024 cho đến những ngày đầu năm 2025, đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công và giành ngôi vô địch AFF Cup 2024. Đến cuối năm 2025, đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Sang đầu năm 2026, chúng ta có thêm tấm huy chương đồng giải U23 châu Á.

Xen giữa 3 thành tích xuất sắc nói trên, đội tuyển U23 Việt Nam giành thêm ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, diễn ra giữa năm 2025 (tháng 7). Các danh hiệu đấy khẳng định thế thống trị của các đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu khu vực, đồng thời vươn mình ra châu Á.

Bóng đá đỉnh cao nói cho cùng là câu chuyện thành tích, các đội tuyển quốc gia đang đạt thành tích tốt chứng tỏ nền tảng của bóng đá nội là giải V-League đang vận hành tốt.

Toàn bộ tuyển thủ U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 đang thi đấu tại V-League (Ảnh: AFC).

Sự thay đổi về bản chất

Khác với các mùa giải trước đó, từ năm 2024, V-League tiến hành thi đấu vắt qua hai năm, từ mùa thu năm trước (khoảng tháng 8) đến mùa hè năm sau (khoảng tháng 5). Đây là khung thời gian mà các nền bóng đá hàng đầu châu Âu và thế giới vẫn áp dụng cho mình.

Việc tích hợp lịch thi đấu giải trong nước với lịch thi đấu thống nhất của các nền bóng đá lớn, giúp cho các đội tuyển Việt Nam chủ động trong việc tập trung lực lượng, thi đấu các trận đấu và giải đấu quốc tế, trong những ngày FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển quốc gia thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế).

Trước đây, đội tuyển Việt Nam thường đến trước các giải đấu quan trọng trong khu vực như AFF Cup hoặc SEA Games mới tập trung các đội tuyển. Chỉ đến thời điểm đó, các tuyển thủ quốc gia mới có điều kiện tập luyện với nhau.

Còn khi các đội tuyển trên khắp thế giới thi đấu quốc tế, chúng ta hầu như đứng ngoài cuộc. Nhưng hiện giờ, ở thời điểm V-League đã thay đổi khung thời gian bóng lăn, khi các giải quốc nội ở các nước thi đấu, chúng ta cũng thi đấu. Khi họ tạm dừng để đội tuyển quốc gia tập trung, chúng ta cũng dừng và các đội tuyển của chúng ta cũng tập trung.

Các đội tuyển nhờ thế được tập trung nhiều đợt hơn trong một năm, các tuyển thủ cũng được tập luyện và thi đấu với nhau thường xuyên hơn, giúp cho sự ăn ý của các đội tuyển Việt Nam tăng lên đáng kể.

Điều này cho dẫn chứng rất rõ ràng là tại SEA Games 33 cuối năm 2025 và giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam là một trong những đội chơi gắn bó nhất , phối hợp nhuần nhuyễn nhất (có lẽ chỉ xếp sau U23 Nhật Bản tại giải U23 châu Á). Việc các cầu thủ được thi đấu với nhau qua nhiều giải, nhiều trận đấu quốc tế, giúp cho sự gắn kết của họ tăng lên rõ rệt.

V-League là nơi giúp các tài năng Việt kiều như Lê Giang Patrik bay cao (Ảnh: Hải Long).

Việc giải quốc nội thi đấu theo lịch thống nhất với quốc tế, còn đội tuyển quốc gia thường xuyên làm nhiệm vụ trong những ngày FIFA Days, giúp cho các đội tuyển dễ tìm được đối thủ mạnh để cọ xát, vì khoảng thời gian này chính các đối thủ cũng cần các trận đấu quốc tế.

Đồng thời, đội tuyển Việt Nam dễ tích lũy điểm trên bảng xếp hạng của FIFA, do những trận đấu diễn ra trong những ngày FIFA Days là những trận được Liên đoàn Bóng đá thế giới chấm điểm. Đội tuyển Việt Nam càng tích được nhiều điểm, chúng ta càng tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA, giúp nâng cao hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Dấu ấn về mặt kỹ thuật

Theo dõi các trận đấu thuộc V-League trong những năm gần đây, người hâm mộ bóng đá trong nước có lẽ không còn xa lạ với công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Đến mùa giải hiện tại, toàn bộ các trận đấu thuộc V-League, cùng với những trận có tính tranh huy chương tại Cúp quốc gia, đều đã được áp dụng VAR.

Đây là dấu ấn lớn về mặt kỹ thuật, giúp cho giải trong nước ngày càng minh bạch hơn. Dĩ nhiên, so với các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, hoặc những giải bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, công nghệ VAR của V-League chưa sánh bằng, do khác biệt đáng kể về mặt kinh phí và mức độ đầu tư.

Dù vậy, việc có VAR giúp cho các trận đấu tại V-League đã bớt đi những tranh cãi không cần thiết, số lượng sai sót của giới trọng tài giảm rất mạnh. Bản thân các cầu thủ nội cũng dần quen với việc thi đấu dưới công nghệ này. Cầu thủ Việt Nam bớt đi các tiểu xảo, giảm rõ rệt những pha phạm lỗi không cần thiết.

Những tài năng trẻ như thủ môn Cao Văn Bình cũng trưởng thành thông qua V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Hiệu quả gần như đến ngay tức thì, tại AFF Cup 2024 và các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, những giải đấu quốc tế có áp dụng VAR, đội tuyển Việt Nam là đội ít bị những thẻ đỏ và ít bị “dính” những quả phạt đền nhất, mỗi khi trọng tài “check (kiểm tra) VAR”.

Đây là yếu tố rất quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam tiến thẳng đến ngôi vô địch AFF Cup 2024. Riêng ở vòng loại Asian Cup 2027, dù chúng ta đang xếp nhì bảng F, nhưng ngôi đầu bảng đấu này, cùng với tấm vé vào vòng chung kết (VCK) gần như đã nằm trong tay của HLV Kim Sang Sik và các học trò, trong trường hợp đội tuyển Malaysia bị FIFA và AFC xử lý, vì sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo.

Song song với việc áp dụng VAR, giải V-League còn thường xuyên mời các trọng tài ngoại sang điều hành các trận đấu quan trọng nhất ở cuối mùa giải. Đây là thường là những trận mang tính chất cạnh tranh ngôi vô địch hoặc cạnh tranh suất trụ hạng.

Việc mời trọng tài ngoại không hẳn vì họ có năng lực chuyên môn cao hơn các trọng tài Việt Nam, mà việc làm này nhằm tăng tính khách quan cho các trận đấu có tính chất quá quan trọng nói trên.

Trọng tài ngoại gần như độc lập hoàn toàn với các CLB bóng đá trong nước, khiến cho sự nghi kỵ giữa các đội bóng với nhau, giữa các đội bóng với giới trọng tài giảm đi đáng kể. Mà một khi sự nghi kỵ giảm đi, niềm tin tăng lên, các đội bóng sẽ tập trung tốt hơn vào chuyên môn, giúp nâng chất giải đấu trong nước.

Những trận đấu căng thẳng tại V-League giúp nâng chất lượng và tăng cường bản lĩnh cho cầu thủ nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Giải đấu được nâng chất, tính cạnh tranh của giải tăng lên, chính các đội tuyển Việt Nam là bên hưởng lợi nhiều nhất. Không chỉ có đội tuyển quốc gia, ở cấp độ U23, toàn bộ tuyển thủ Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á, SEA Games trong năm 2025, giải U23 châu Á 2026 đều đang thi đấu chuyên nghiệp tại V-League.

Đây là chi tiết tạo nên khác biệt của đội bóng của HLV Kim Sang Sik, so với các đối thủ như U23 Thái Lan, U23 Indonesia và đặc biệt là U23 Malaysia. Không phải cầu thủ nào của các đội này cũng đã có suất thi đấu ở các CLB chuyên nghiệp tại giải trong nước của họ.

Với cầu thủ U23 Việt Nam, nhờ thường xuyên trải qua các trận đấu có tính cạnh tranh cao ở V-League, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ của chúng ta được nâng lên rõ rệt. U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại U23 Malaysia ở vòng đấu bảng.

Chúng ta bản lĩnh, bình tĩnh hơn hẳn cầu thủ U23 Thái Lan ở trận tranh HCV SEA Games (bị dẫn trước đến hai bàn, nhưng vẫn thắng ngược 3-2). Chưa hết, tại giải U23 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đánh bại luôn đại diện của hai cường quốc bóng đá châu Á là U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc, trước khi giành hạng ba chung cuộc.

Những thành tích đấy chính là sự phản ánh rõ nét nhất cho việc V-League đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành!