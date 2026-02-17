HLV Mai Đức Chung chúc Tết độc giả Dân trí, hướng về World Cup

HLV Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2025, nhận Huân chương Lao động hạng nhất năm 2023, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019. Ông Chung hai lần được bầu là HLV tiêu biểu toàn quốc các năm 2005 và 2019 (tính chung tất cả các môn thể thao).

Dù tất bật chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 (từ ngày 1/3 đến 21/3, tại Australia), HLV Mai Đức Chung vẫn dành lời đến với độc giả báo Dân trí, với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Vị HLV đáng kính này nói: “Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026, tôi xin được chúc độc giả báo Dân trí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!”.

Năm qua là năm nhiều biến động với bóng đá Việt Nam nói chung, với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. HLV Mai Đức Chung cùng phóng viên Dân trí nhìn lại năm cũ để hướng đến năm mới thành công hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn.

Ở tuổi 75, HLV Mai Đức Chung vẫn đầy tâm huyết với bóng đá Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tờ báo uy tín với HLV Mai Đức Chung và giới thể thao nước nhà

HLV Mai Đức Chung tâm sự: “Tôi mong độc giả luôn đồng hành với báo Dân trí, một trong những tờ báo uy tín nhất, chất lượng nhất. Người đọc đồng hành với tờ báo, đưa ra những góp ý chân thành, thẳng thắn, sát với thực tế, để qua đó tờ báo rút kinh nghiệm, ngày một phát triển tốt hơn nữa”.

“Khi người đọc gần xa đồng hành với báo Dân trí, tôi biết rằng họ cũng đang đồng hành với bóng đá Việt Nam, nhất là bóng đá nữ. Tôi nói thế là bởi vì báo Dân trí luôn là một trong những địa chỉ thông tin nhanh nhất, sâu sát nhất về chuyển động của bóng đá nước nhà, trong đó có bóng đá nữ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Năm 2026, ngay sau những ngày Tết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tham dự VCK bóng đá nữ châu Á. Chỉ có 12 đội bóng được tham dự giải đấu này. Đây cũng là sân chơi mang tính chất vòng loại World Cup 2027.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Năm qua, chúng ta không thể nào quên trận thua cay đắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển Philippines, ở chung kết SEA Games 33. Chúng ta thua vì bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị trọng tài từ chối vì một lỗi việt vị tưởng tượng”.

“Ở các trận cầu đỉnh cao, nhất là các trận chung kết, cục diện thường chỉ được quyết định bằng một bàn thắng. Nhưng chúng ta lại bị tước mất bàn thắng hợp lệ đấy, trước khi thiếu may mắn ở loạt sút luân lưu. Chính vì thế, tôi có thể nói rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thua.

Giờ đây, chúng ta nhìn lại hành trình của năm cũ, để làm tốt hơn trong năm mới. Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á sắp diễn, mục tiêu của toàn đội xếp ở một trong hai vị trí đầu bảng, nhằm có vé vào tứ kết. Sau khi có mặt tại tứ kết, chúng tôi sẽ hướng về vé dự VCK World Cup 2027”, vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Mơ về kỳ World Cup tiếp theo cho bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Theo điều lệ của giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất (tổng cộng có 3 bảng) sẽ giành quyền vào tứ kết.

4 đội thắng ở tứ kết giành quyền vào thẳng VCK World Cup 2027, 4 đội thua ở tứ kết giải châu Á thi đấu tiếp vòng play-off châu lục, theo thể thức phân cặp đấu loại trực tiếp sau một lượt trận.

Hai đội thắng ở vòng play-off châu Á sẽ lọt tiếp vào VCK World Cup. Hai đội thua ở vòng play-off châu Á sẽ thi đấu vòng play-off liên lục địa, với đại diện của các châu lục khác tranh vé vớt dự World Cup. Chính vì thế, cơ hội giành vé dự giải vô địch thế giới của đội tuyển Việt Nam không nhỏ.

HLV Mai Đức Chung bộc bạch: “Mỗi lời động viên của những độc giả mê thể thao, những người hâm mộ gần xa chính là những lời giúp chúng tôi ấm lòng khi thi đấu xa nhà. Khi nhận được những lời này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cảm nhận được rằng luôn có người đồng hành với chúng tôi”.

“Trong năm mới, chúng ta cùng nhau đồng hành để đưa bóng đá Việt Nam, đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến tầm cao mới”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Tận hiến vì màu cờ sắc áo

Cho đến thời điểm này, HLV Mai Đức Chung vẫn đang giữ kỷ lục là HLV trưởng lớn tuổi nhất từng tham dự VCK World Cup (tính cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ). Tại World Cup 2023 ở Australia và New Zealand, HLV Mai Đức Chung thiết lập kỷ lục dự World Cup khi đã 72 tuổi.

Giờ đây, ở tuổi 75, vị HLV lão làng này vẫn miệt mài cống hiến cho bóng đá Việt Nam, vẫn hướng đến kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Người hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới thành công cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ (Ảnh: T.H).

Nếu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành được vé dự World Cup 2027 và HLV Mai Đức Chung tiếp tục hiện diện ở giải đấu đấy, ông sẽ thiết lập kỷ lục mới, khi cầm quân tại giải vô địch bóng đá thế giới ở tuổi 76. Đấy sẽ là một cột mốc vô tiền khoáng hậu của làng túc cầu thế giới.

Chính trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng kinh ngạc về sự bền bỉ của HLV Mai Đức Chung. Họ viết: “Niềm đam mê bóng đá của HLV Mai Đức Chung vẫn luôn rực cháy. Đối với ông Chung, sự phát triển của bóng đá Việt Nam luôn là điều quý giá nhất. Dù từng quyết định nghỉ hưu hồi năm 2023, ông vẫn quyết định quay trở lại”.

“Ông trở lại bởi sức hút của bóng đá Việt Nam quá khó để cưỡng lại. Sau đỉnh cao là chiếc vé dự World Cup 2023, ông Chung từng nhường lại vị trí HLV trưởng cho người kế nhiệm.

Dù vậy, trong bối cảnh bóng đá nữ khó tìm ra người phù hợp, không có người thay thế xứng đáng, VFF một lần nữa tìm đến một trong những nhân vật ưu tú nhất lịch sử bóng đá nước nhà là HLV Mai Đức Chung. Ông Chung nhận lời, với tinh thần trách nhiệm hết sức lớn lao”, AFC tiếp tục dành sự thán phục cho HLV Mai Đức Chung.

Sự nghiệp của HLV Mai Đức Chung đã có quá nhiều vinh quang. Ông Chung từng giành đến 6 huy chương vàng (HCV) SEA Games (các năm 2003, 2005, 2017, 2019, 2022, 2023), vô địch Đông Nam Á năm 2019, hạng 4 Asiad 17 năm 2014, giành vé dự World Cup 2023 thông qua thành tích hạng 5 Asian Cup 2022.

Thậm chí, HLV Mai Đức Chung còn thành công trong cả cương vị HLV bóng đá nam, từng vô địch V-League 2015, vào bán kết Cúp C2 châu Á 2009 (cùng CLB Becamex TPHCM), đoạt Cúp Quốc gia 2011 (cùng CLB Navibank Sài Gòn), dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam Việt Nam năm 2017.

Lời chúc đầu năm mới đến độc giả Dân trí và đến người hâm mộ cả nước (Ảnh: VFF).

Ông Chung không còn gì để chứng minh về bản thân mình nữa, nhưng ông vẫn quyết định trở lại với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ngay khi được VFF đề nghị, bởi như ông từng tâm sự với phóng viên Dân trí: “Tôi lớn tuổi rồi, muốn dành thời gian cho gia đình, cho con cháu và nhất là dành thời gian cho bà nhà lắm chứ”.

“Nhưng khi các anh ở VFF ngỏ lời, tôi không thể từ chối. Bóng đá nữ Việt Nam đang cần tôi, tôi không thể khước từ”, ông Chung hé lộ lý do ông vẫn còn làm việc ở tuổi 75.

HLV Mai Đức Chung nói tiếp câu chuyện của năm mới: “Giấc mơ lớn nhất của tôi trong năm mới Bính Ngọ là cùng với bóng đá nữ Việt Nam có kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ đấy”.

“Với riêng báo Dân trí, năm qua quý báo đã làm được rất nhiều, đạt được nhiều cột mốc đáng quý. Tôi chúc cho tờ báo trong năm mới làm được nhiều hơn nữa, luôn đồng hành và tâm huyết với bóng đá nữ Việt Nam.

Một lần nữa, tôi chúc báo Dân trí Xuân Bính Ngọ Mã đáo thành công!”, HLV Mai Đức Chung dành những lời ấm lòng nhất gửi đến chúng tôi nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc!