6 chiêu phong thủy đơn giản giúp hút tài lộc năm Ngựa 2026

Khác với sự trầm lắng của năm Rắn, năm Ngựa 2026 (Bính Ngọ) mang đặc tính của hành Hỏa dương: Mạnh mẽ, tốc độ và cuồng nhiệt. Để dòng chảy năng lượng trong nhà hòa nhịp cùng sự sôi động này mà vẫn giữ được sự an yên cần thiết, bạn cần có những điều chỉnh nội thất tinh tế ngay từ những ngày đầu năm.

Dưới đây là 6 nguyên tắc phong thủy chắt lọc nhất giúp bạn hóa giải xung sát và kích hoạt may mắn cho năm mới.

Khơi thông lối vào để Ngựa chiến tung hoành

Trong phong thủy, khu vực cửa chính (huyền quan) được ví như miệng khí của ngôi nhà. Với năm Ngựa, nguyên tắc này càng tối quan trọng bởi ngựa cần đường chạy. Một lối vào ngập ngụa giày dép, túi xách hay áo khoác vứt lung tung sẽ là vật cản lớn nhất khiến dòng khí cát lành bị tắc nghẽn, tài lộc khó vào nhà.

Lối vào thông thoáng là nguyên tắc tiên quyết để đón dòng khí cát lành vào nhà (Ảnh: Ideal Home).

Thay vì để bừa bộn, hãy ưu tiên sự tối giản tuyệt đối cho khu vực này. Một hệ tủ giày kín đáo hay băng ghế ngồi tích hợp hộc chứa đồ là giải pháp lý tưởng để giấu đi sự lộn xộn. Khi minh đường thoáng đãng, sạch sẽ, không gian sống không chỉ rộng mở hơn mà vận may cũng dễ dàng gõ cửa.

Giữ sự tĩnh tại tuyệt đối cho hướng Nam

Năm 2026, hướng Nam chịu ảnh hưởng của Thái Tuế và sao Ngũ Hoàng. Hiểu đơn giản, đây là khu vực nhạy cảm nhất trong nhà năm nay, nếu bị kích động sẽ dễ gây ra thị phi, hao tài tốn của.

Bởi vậy, nguyên tắc vàng cho hướng Nam là "tĩnh". Bạn nên hạn chế tối đa việc khoan đục, sửa chữa lớn hay đập phá tường ở khu vực này. Về bài trí, hãy tiết chế ánh sáng mạnh, tránh đặt loa đài ầm ĩ hay thiết bị chạy liên tục tại đây. Nếu có thể, hãy đặt một vật phẩm bằng đồng hoặc kim loại tròn (thuộc hành Kim) để hóa giải bớt năng lượng xấu của sao Thổ, giúp gia đạo bình an.

Kích hoạt cung tài lộc ở hướng Đông và Đông Nam

Trái ngược với hướng Nam, hướng Đông và Đông Nam là 2 khu vực đắc địa nhất năm 2026 để thu hút quý nhân và hỗ trợ sự nghiệp. Đây là vị trí vàng để đặt bàn làm việc hoặc góc sáng tạo.

Hai hướng này thuộc hành Mộc, nên cách tốt nhất để kích hoạt là dùng cây xanh. Bạn nên ưu tiên những giống cây trồng vừa bền bỉ, dễ chăm lại giàu ý nghĩa tài lộc như kim tiền, trầu bà hoặc kim ngân. Lưu ý chọn cây có lá to, tròn, xanh tốt, tránh cây có gai nhọn. Ngoài ra, đặt một bể cá nhỏ hoặc thác nước mini tại đây cũng tạo thế "Thủy Mộc tương sinh", giúp vận khí hanh thông gấp bội.

Cân bằng Hỏa khí bằng hành Thổ tại trung tâm nhà

Năm Bính Ngọ hỏa khí rất vượng, dễ khiến tâm tính con người trở nên nóng nảy, vội vàng. Để dung hòa điều này, khu vực trung tâm ngôi nhà (trung cung) cần đóng vai trò là chiếc mỏ neo vững chắc.

Hành Thổ là yếu tố then chốt để ghìm cương con ngựa Hỏa. Tại phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung, hãy ưu tiên các gam màu vàng đất, cam đất, màu hổ phách hoặc chất liệu gốm sứ, đá tự nhiên. Hãy biến nơi này thành góc cai nghiện thiết bị số, nơi gia đình cùng ngồi trò chuyện trên những chiếc ghế êm ái, giữ lửa ấm hạnh phúc và tránh xa những xung đột không đáng có.

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng đa tầng

Ánh sáng là nguồn năng lượng dương quan trọng. Tuy nhiên, thay vì chỉ dùng một bóng đèn tuýp trắng lạnh lẽo bao trùm cả phòng như thói quen của nhiều gia đình, xu hướng 2026 đề cao sự phân lớp ánh sáng.

Bạn hãy kết hợp linh hoạt giữa đèn trần, đèn cây và đèn bàn. Đặc biệt, nên dùng bóng đèn có nhiệt độ màu ấm (ánh sáng vàng dịu) để tạo cảm giác thư giãn. Ánh sáng vàng không chỉ tốt cho mắt, tạo chiều sâu cho không gian mà còn thuộc hành Hỏa - Thổ, giúp bổ trợ vượng khí cho gia chủ, xua tan những góc tối trì trệ.

Sử dụng màu hành Thổ, ánh sáng dịu và cây xanh phong thủy giúp cân bằng năng lượng mạnh mẽ của năm Ngựa (Ảnh: Furniture and Choice).

Thiết lập thế tọa sơn vững chãi cho nội thất

Dù xu hướng thiết kế có thay đổi thế nào, cảm giác an toàn vẫn là cốt lõi của phong thủy. Trong một năm dự báo nhiều biến động như 2026, bạn càng cần thế đứng vững vàng.

Hãy rà soát lại vị trí giường ngủ, bàn làm việc và ghế sofa. Tuyệt đối tránh kê bàn làm việc hay đầu giường quay lưng ra cửa, hoặc nằm lơ lửng giữa phòng không điểm tựa. Hãy áp dụng thế "tọa sơn" - lưng tựa vào tường vững chắc, mắt bao quát được cửa ra vào. Vị thế này giúp bạn nắm quyền kiểm soát không gian, tinh thần luôn ở trạng thái chủ động và an tâm nhất để đưa ra những quyết định sáng suốt.