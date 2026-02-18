HLV Mourinho mất kiểm soát, nhận thẻ đỏ trong trận thua Real Madrid

Phút 85, khi Benfica vẫn đang bị Real Madrid dẫn trước 1-0, HLV Jose Mourinho đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài vì lỗi phản ứng. "Người đặc biệt" cho rằng Vinicius Junior xứng đáng nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Richard Rios ở rìa vùng cấm Real Madrid.

HLV Jose Mourinho nhận thẻ đỏ khi phản ứng với trọng tài ở những phút cuối trận (Ảnh: AFP).

Trước đó, Vinicius đã phải nhận một thẻ vàng vì màn ăn mừng cuồng nhiệt khi mở tỷ số bằng một siêu phẩm ở phút 50. Tuy nhiên, thay vì truất quyền thi đấu ngôi sao người Brazil, trọng tài François Letexier chỉ cho Benfica hưởng đá phạt, khiến Mourinho nổi nóng. Ngay lập tức, Mourinho bị trọng tài truất quyền chỉ đạo và phải rời sân.

Đáng chú ý, Mourinho đã lên khán đài nhưng lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía sau khu kỹ thuật Benfica, khiến những người hâm mộ cảm thấy kỳ lạ.

"Mourinho có nên ngồi ở vị trí đó sau khi nhận thẻ đỏ không?", một người hâm mộ bày tỏ.

"Ngồi trên khán đài ở vị trí đó thì ông ấy vẫn chỉ đạo đội bóng như bình thường", một người khác nói thêm.

"Người đặc biệt" chỉ ngồi sau băng ghế dự bị, khiến người hâm mộ vô cùng khó hiểu (Ảnh: EPA).

Cựu trọng tài Mark Clattenburg bình luận trên Amazon Prime: “Sẽ rất thú vị để xem UEFA sẽ làm gì vì ông ấy vẫn đang ở khu vực kỹ thuật nơi ban huấn luyện Benfica đang làm việc, bởi ông ấy hoàn toàn có thể chỉ đạo đội bóng từ khu vực kỹ thuật đó".

Thẻ đỏ đồng nghĩa với việc Mourinho không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo trong trận lượt về vòng play-off tại sân Bernabeu tuần tới.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng về lý do phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận. "Tôi bị đuổi khỏi sân vì đã nói sự thật với trọng tài, họ không thích sự thật," cựu HLV Man Utd cho biết.

"Chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngay lúc này, chúng tôi đang bị dẫn trước 1-0 nhưng chúng tôi còn trận đấu thứ hai với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, trận đấu sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội", Mourinho nói thêm về trận tái đấu trên sân nhà của đối thủ.