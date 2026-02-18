Carlos Alcaraz giành chiến thắng vất vả ở Qatar Open 2026

Sau khi vô địch Australian Open 2026, Alcaraz tự tin chinh phục Qatar Open 2026 tại Doha. Ở set 1, ngôi sao người Tây Ban Nha phô diễn đẳng cấp, anh có 3 pha ghi điểm trực tiếp bằng kỹ thuật bỏ nhỏ đầy tinh tế.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng trước Rinderknech (Ảnh: ATP).

Sang set 2, Rinderknech tăng cường độ thi đấu và giao bóng chính xác để kéo set đấu vào loạt tie break. Tuy vậy, đẳng cấp của ngôi sao số một thế giới giúp Alcaraz giành chiến thắng ở loạt đấu cân não này.

Thắng 6-4, 7-6 trước Rinderknech sau 1 tiếng 47 phút, Alcaraz giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước đối thủ người Pháp. Anh cán mốc 150 chiến thắng trên mặt sân cứng ở cấp độ ATP, đồng thời kéo dài thành tích toàn thắng 8-0 từ đầu mùa giải 2026.

Chia sẻ sau trận đấu, Alcaraz cho biết: "Đây là trận đấu thực sự khó khăn. Rinderknech là đối thủ rất nguy hiểm và không ai muốn gặp cậu ấy ở trận mở màn. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình vì đã vượt qua những thời điểm khó khăn, giữ được sự bình tĩnh và thể hiện phong độ cao nhất".

Ở vòng 2 Qatar Open 2026, Alcaraz sẽ chạm trán tay vợt người Pháp Valentin Royer (0h40 ngày 19/2). Ở giải đấu tại Doha (Qatar) năm nay, Jannik Sinner cũng tiến vào vòng 2 và sẽ đối đầu Alexei Popyrin (23h30 ngày 18/2).