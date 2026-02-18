Real Madrid hạ đội bóng của Mourinho, PSG đánh bại Monaco

Trên sân Da Luz (Bồ Đào Nha), Real Madrid tái ngộ Benfica với quyết tâm chiến thắng. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã thắng Real Madrid 4-2 ở vòng bảng và lá thăm may rủi đưa hai đội đối đầu ở vòng play-off.

Vinicius ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid thắng Benfica (Ảnh: Getty).

Với cặp tiền đạo Vinicius, Mbappe đánh chính từ đầu, Real Madrid thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Vinicius có cơ hội đầu tiên nhưng cú sút xa của anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Real Madrid cũng phòng ngự đầy chắc chắn và thủ môn Thibaut Courtois phản xạ xuất sắc, cản phá cú sút xa đổi hướng của Fredrik Aursnes, giúp Real Madrid không bị thủng lưới sớm.

Thủ môn Anatoliy Trubin cũng thi đấu ấn tượng, giúp Benfica không để thủng lưới ở hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, Real Madrid gia tăng sức ép và đẳng cấp của họ đã được thể hiện.

Phút 50, Vinicius vẽ nên một đường cong hoàn hảo đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mở tỷ số cho Real Madrid. Vinicius ăn mừng đầy khiêu khích trước khán giả Benfica và phải nhận thẻ vàng. Sau đó, anh tranh cãi với Gianluca Prestianni và ngôi sao người Brazil cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc.

HLV Mourinho nhận thẻ đỏ trong ngày tái ngộ đội bóng cũ Real Madrid (Ảnh: Getty).

Trọng tài cho trận đấu tạm dừng 10 phút và khi trở lại, Vinicius liên tục bị khán giả Benfica la ó. HLV Mourinho đánh dấu sự hiện diện của mình với việc nhận thẻ đỏ do phản ứng trọng tài.

Benfica nỗ lực ở cuối trận, nhưng họ không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Đại diện Bồ Đào Nha thua 0-1 trên sân nhà và đối diện khó khăn ở trận lượt về tại Bernabeu, nhất là khi HLV Mourinho vắng mặt do án treo giò.

Đội hình thi đấu

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, R. Silva, Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Guler, Tchouameni, Camavinga; Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Vinicius Junior (50').

Trên sân Stade Louis II, PSG gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Monaco. Ngay giây 55, Folarin Balogun đánh đầu cận thành từ đường tạt của Aleksandr Golovin, mở tỷ số cho Monaco.

Đến phút 18, tiền đạo người Mỹ bật tường cùng Maghnes Akliouche trước khi thoát xuống dứt điểm hạ Matfei Safonov, nâng tỷ số lên 2-0.

PSG có cơ hội rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền sau khi Khvicha Kvaratskhelia bị Wout Faes phạm lỗi. Tuy nhiên, cú sút của Vitinha bị thủ môn Philipp Kohn cản phá.

PSG ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng trước Monaco (Ảnh: Getty).

Ousmane Dembele phải rời sân sớm vì chấn thương, nhường chỗ cho Desire Doue. Chỉ ít phút sau khi xuất hiện, Doue khống chế đường chuyền của Bradley Barcola rồi tung cú sút chìm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Doue tiếp tục để lại dấu ấn khi cú dứt điểm của anh bị Kohn đẩy ra, nhưng Achraf Hakimi có mặt đúng lúc để đá bồi gỡ hòa 2-2 cho PSG. Sang hiệp 2, Golovin bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng với Vitinha, khiến Monaco chỉ còn 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, PSG gia tăng sức ép. Phút 67, Warren Zaire-Emery nhả bóng thuận lợi để Doue hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Thắng 3-2 đầy thuyết phục, PSG nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Parc Des Princes.

Đội hình thi đấu

Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Faes, Caio; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun.

Bàn thắng: Balogun (1', 18').

PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Kvaratskhelia, Dembele.

Bàn thắng: Doue (29', 67'), Hakimi (41').