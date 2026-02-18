U70 vẫn miệt mài ở xưởng may, thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng

Thu nhập từ chục triệu đến vài chục triệu mỗi tháng

Ở tuổi ngoài 60, họ vẫn đều đặn làm việc từ sáng đến tối, thậm chí nhận thêm hàng về nhà đến 21-22h. Nhưng với ông Túc, bà Toá, đó không phải là gánh nặng mà chính là niềm vui.

"Mình còn dư sức làm việc thì sao lại không làm? Quan trọng là có cơ hội được làm việc trong môi trường an toàn, được trả lương đầy đủ, đều đặn thì chúng tôi luôn sẵn sàng", ông Túc nói.

Thu nhập từ công việc này cũng khiến đôi vợ chồng nhẹ đi những gánh nặng cơm áo, thêm yên tâm cho cuộc sống tương lai.

Được đi làm ở tuổi ngoài 60 với ông Túc, bà Toá là niềm vui, không phải gánh nặng (Ảnh: Mai Duyên).

Mỗi tháng, bà Toá kiếm được trung bình từ 10-14 triệu đồng. Có tháng cao điểm, khi bà xử lý thêm lượng hàng vào ban đêm, số lương có thể chạm tới con số 20 triệu đồng. Ông Túc cũng có mức lương ổn định từ 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Ông bà chia sẻ, mức lương này gấp ba bốn lần so với thu nhập của các công việc trước đó.

Ông Lê Văn Túc hiện làm thủ kho - trông coi và thi thoảng phụ việc bốc vác hàng lên xe vận chuyển. Còn vợ ông phụ trách các công đoạn như: nhặt chỉ thừa, hút bụi vải, đóng hàng hay luồn dây chun vào đai quần,...

Chỉ quan sát một lần, bà Toá đã hiểu và bắt nhịp nhanh với công việc. Hiệu suất khiến nhiều người trẻ phải nể phục.

"Những người khác một ngày luồn 300-400 dây chun. Còn tôi phải luồn đến 600 dây. Tập trung làm nên tôi không biết mệt", bà nói.

Hai vợ chồng bà Tóa đến xưởng từ 6h30 sáng, về nhà lúc 19h. Ăn cơm xong lại tiếp tục làm thêm hàng đến 22h. Với họ, làm việc không còn là áp lực, mà là cách giữ cho mình khỏe mạnh và có ích.

Bà Toá thường tự "tăng ca" tại nhà, nhiều hôm đến 22h (Ảnh: Mai Duyên).

Trước khi bước vào xưởng may, cuộc sống của họ gắn liền với công trường và ruộng đồng. Công việc nặng nhọc, phụ thuộc vào chủ thầu, thu nhập không ổn định. Có tháng làm không nghỉ ngày nào nhưng mỗi người cũng chỉ nhận chưa đến 5 triệu đồng.

"Công việc lúc trước bấp bênh mà hại sức khỏe lắm. Gánh gồng suốt mà thu nhập chẳng bõ công sức bỏ ra", ông Túc nhớ lại.

Không giới hạn độ tuổi lao động làm việc

Năm 2020, sau khi đi làm đồng qua một xưởng may mới mở, dòng chữ đỏ trên tấm bảng ngoài cổng đã khiến họ dừng lại: "Tuyển công nhân không giới hạn độ tuổi".

Đó là thông báo của Công ty TNHH May T&C (chi nhánh Giao Nhân, nay là xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình). Không biết may, chưa từng làm trong xưởng sản xuất, nhưng hai bác vẫn mạnh dạn nộp hồ sơ.

Khi tuổi ngày một cao, cơ hội việc làm ngày càng thu hẹp. Với nhiều lao động phổ thông, sau tuổi 50, việc tìm được công việc ổn định gần như là điều xa xỉ.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, quản đốc Ngô Thị Thuận cho biết: "Vì trên địa bàn hiện nay đang xuất hiện rất nhiều xưởng may, chúng tôi đang khát nhân lực nên đã đưa ra một tiêu chí khi tuyển đó là "không giới hạn độ tuổi". Chỉ cần đủ độ tuổi lao động hay đến những công nhân ngoài 60, đều có thể nộp hồ sơ vào làm".

Tất cả các công nhân khi vào làm đều có hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Từ góc độ quản lý, nữ quản đốc thường đánh giá những công nhân lớn tuổi cao hơn vì họ luôn có tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị và nhiệt tình trong mọi việc.

"Dù có thể tốc độ công việc không nhanh bằng các thế hệ trẻ hơn nhưng tôi luôn yên tâm với chất lượng", nữ quản đốc nói.

Nhiều doanh nghiệp chuộng tuyển lao động cao tuổi vì sự tỉ mỉ và thận trọng trong công việc (Ảnh: CTV).

Hiện nay đang có khoảng 20% công nhân độ tuổi từ 50 trở lên, làm việc tại xưởng may này. Các công việc phổ biến nhất là: nhặt chỉ thừa, đóng gói hàng và hút bụi vải. Mức lương trung bình từ 5-7 triệu đồng một tháng.

Trên thực tế, các vị trí dành cho lao động trên 50 tuổi tại xưởng may luôn có nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, công việc ấy vẫn tồn tại nhiều thử thách cho họ.

Dù không trực tiếp ngồi máy may, các công đoạn như nhặt chỉ, đóng gói hay hoàn thiện sản phẩm vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ, thao tác nhanh và độ chính xác gần như tuyệt đối để đảm bảo tiến độ chung.

Với những công nhân sức khỏe không còn dẻo dai, việc theo kịp nhịp sản xuất đôi khi là một thử thách. Đặc biệt vào những tháng cuối năm - thời điểm đơn hàng dồn dập, xưởng thường phải tăng ca đến 19-20h để kịp giao hàng. Nhịp làm việc kéo dài khiến thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn, ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của những lao động lớn tuổi.

Vẫn còn những thử thách cho người ở tuổi hưu tham gia vào độ tuổi lao động (Ảnh: CTV).

Trong bối cảnh dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, câu chuyện của vợ chồng ông Túc, bà Toá không chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đó còn là lát cắt nhỏ về nhu cầu được làm việc, được đóng góp của những lao động lớn tuổi.

Ở tuổi ngoài 60, họ không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là mỗi sáng vẫn có nơi để đến, có công việc để hoàn thành và có thu nhập để tự chủ cuộc sống.

"6 năm nay, chúng tôi ở công ty nhiều hơn ở nhà, đi làm mà quên mất là mình đang đi làm", bà Toá chia sẻ.

Mai Duyên