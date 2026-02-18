Báo Singapore bình luận khi đội nhà được xử thắng 3-0 CLB Công an Hà Nội

Hôm qua (17/2), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định xử thua với tỷ số 0-3 với CLB Công an Hà Nội khi sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận gặp Tampines Rovers ở lượt đi. Từ chỗ gần như chắc chắn giành vé đi tiếp, CLB của Việt Nam đang đối diện với bất lợi cực lớn trước trận lượt về vào lúc 19h15 tối nay (18/2).

Tampines Rovers được xử thắng 3-0 trước CLB Công an Hà Nội (Ảnh: AFC).

Trước tình hình đó, tờ Straits Times của Singapore tỏ ra hân hoan khi đội nhà rộng cửa đi tiếp. Tờ báo này bình luận: “Công An Hà Nội trước đó giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy ngày 11/2, nhưng sau đó, họ bị phát hiện đã tung vào sân hai cầu thủ đáng lẽ phải bị treo giò, đó là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và cầu thủ chạy cánh người Brazil Rogerio Santos (hay còn gọi là China).

Do vi phạm này, CLB của Việt Nam đã bị xử thua 0-3 và đồng thời chịu phạt 2.000 USD và bị cắt một nửa khoản tiền tham dự giải trị giá 80.000 USD. Có nghĩa rằng, CLB Công an Hà Nội thiệt hại 42.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) ở vụ này.

Cơ hội đi tiếp bỗng dưng mở rộng trước mặt Tampines Rovers (biệt danh The Stags). Điều an ủi duy nhất của CLB Công an Hà Nội là hai cầu thủ Stefan Mauk và China sẽ được thi đấu ở lượt về. AFC coi như hai cầu thủ này đã “chấp hành xong” án treo giò.

Năm ngoái, một CLB khác của Singapore là Lion City Sailors cũng được xử thắng Sanfrecce Hiroshima với tỷ số 3-0 khi đội bóng Nhật Bản sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Lion City Sailors đã tận dụng rất tốt lợi thế lớn để loại Sanfrecce Hiroshima và sau đó tiến thẳng vào trận chung kết.

CLB Công an Hà Nội phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Giờ đây, Tampines Rovers đang đứng trước cơ hội làm nên điều tương tự. Họ bỗng dưng có được món quà và cần tận dụng tốt lợi thế khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà”.

Tờ Makan Bola (Malaysia) cho rằng AFC đã đưa ra án phạt chính xác khi CLB Công an Hà Nội sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Họ cho rằng CLB của Việt Nam nên cẩn thận trong công tác quản lý thẻ phạt khi bước ra sân chơi châu lục.

Trang Seasia của Indonesia cho rằng việc CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers sẽ là bước ngoặt quan trọng ở vòng knock-out cúp C2 châu Á năm nay.

Với việc bị xử thua Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội cần phải giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp.