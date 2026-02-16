Hé lộ danh tính người tố cáo cầu thủ nhập tịch Malaysia, VFF được minh oan

Trang Mynewshub của Malaysia trong ngày 15/2 viết: “Chủ tịch PSSI Erick Thohir là nhân vật chính, đóng vai trò quan trọng trong việc khiếu nại lên FIFA, về chuyện 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả”.

“Một nguồn tin từ Nam Mỹ, đang làm việc tại FIFA tiết lộ với báo chí thông tin trên. Điều này cũng gián tiếp phủ nhận chuyện bóng đá Việt Nam là bên khiếu nại lên FIFA, liên quan đến nội dung này.

Truyền thông Malaysia cho hay Chủ tịch PSSI Erick Thohir là người đứng sau việc tố cáo 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: Kombas).

Cách đây ít lâu, phía AFC cho biết bóng đá Việt Nam là bên đệ đơn khiếu nại này, nhưng thực tế thông tin cho thấy người đứng sau vụ việc là nhân vật đứng đầu PSSI Erick Thohir. Vị Chủ tịch PSSI là người chỉ đạo, tìm kiếm tài liệu và gửi tài liệu đến FIFA, tố cáo các cầu thủ bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch”, Mynewshub.

Trước đây, chính ông Erick Thohir từng phủ nhận việc ông có liên quan đến vụ tố cáo cầu thủ nhập tịch Malaysia. Dù vậy, gần đây truyền thông Malaysia ngày càng nhắc nhiều đến tên của người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia.

FIFA từng cho biết, chỉ một ngày sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 kết thúc, ngày 11/6/2025, đơn khiếu nại về hồ sơ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã được FIFA tiếp nhận.

Điều này cho thấy hồ sơ của những cầu thủ nói trên đã bị nghi ngờ từ trước đó, được thu thập chứng cứ từ trước đó, chỉ chờ thời điểm thích hợp để trình lên FIFA.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) khó tránh khỏi việc bị xử thua đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày 10/6 (Ảnh: NST).

Trang Mynewshub nhận định về lý do Chủ tịch PSSI Erick Thohir kiên quyết phủ nhận việc ông đứng đằng sau vụ tố cáo cầu thủ nhập tịch Malaysia: “Nhiều ý kiến bình luận cho rằng nếu PSSI để lộ việc họ dàn dựng vụ kiện cầu thủ Malaysia, điều đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nền bóng đá.

Đặc biệt, bóng đá Malaysia và Indonesia lâu nay thường đối địch nhau ở Đông Nam Á. Phía PSSI cảm thấy khó chịu khi đội tuyển Malaysia được cải thiện về mặt phong độ, vượt trội so với dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia”, vẫn là những dòng được viết trên trang Mynewshub.

Hiện tại, vụ việc gây tranh cãi này vẫn còn chờ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra phán quyết cuối cùng. CAS thông báo họ sẽ có phiên điều trần với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có liên quan vào ngày 26/2 tới đây.

Sau phiên điều trần này, dự kiến CAS sẽ phán quyết số phận của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch.

Cũng trong ngày 15/2, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FAM khó tránh khỏi việc bị trừng phạt, đội tuyển Malaysia khó tránh việc bị xử thua đội tuyển Việt Nam, liên quan đến trận đấu ngày 10/6/2025.