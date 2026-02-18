Mỹ vạch "lằn ranh đỏ", sẵn sàng hành động quân sự với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

"Tôi nghĩ Tổng thống (Mỹ) Donald Trump có rất nhiều lựa chọn. Chúng ta có quân đội rất hùng mạnh. Tổng thống (Trump) sẵn sàng sử dụng quân đội. Tổng thống cũng có đội ngũ ngoại giao xuất sắc. Ông cũng sẵn sàng sử dụng ngoại giao", Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 17/2.

"Nhưng tất nhiên, Tổng thống (Trump) bảo lưu quyền quyết định khi nào ông cho rằng ngoại giao đã đạt đến điểm kết thúc. Chúng ta hy vọng sẽ không đến mức đó, nhưng nếu có, đó sẽ là quyết định của Tổng thống", ông Vance cho biết thêm.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết Tổng thống Trump “đã đặt ra một số lằn ranh đỏ” mà các nhà đàm phán Iran “chưa sẵn sàng thừa nhận và giải quyết”, sau vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva, Thụy Sĩ.

“Hiện tại, chúng tôi rất muốn, như tổng thống đã nói, giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại trong một cuộc đàm phán ngoại giao, nhưng Tổng thống đang xem xét tất cả các lựa chọn”, ông Vance nói với Fox News.

“Cuộc đàm phán, ở một số khía cạnh, vẫn diễn ra tốt đẹp”, ông Vance nói thêm,

Theo ông, Iran “đã đồng ý gặp lại (Mỹ) sau đó, nhưng ở những khía cạnh khác, Tổng thống Mỹ đã đặt ra một số lằn ranh đỏ mà Iran chưa sẵn sàng thừa nhận và giải quyết”.

Các quan chức Mỹ xác nhận, mặc dù “đã có tiến triển” trong các cuộc đàm phán hôm 17/2 giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Geneva, nhưng vẫn còn những khác biệt đáng kể giữa hai bên.

Mỹ kỳ vọng Iran sẽ đệ trình các đề xuất chi tiết hơn trong vòng 2 tuần tới nhằm thu hẹp khoảng cách và làm rõ lập trường.

“Đã có tiến triển, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận. Phía Iran cho biết họ sẽ quay lại trong 2 tuần tới với các đề xuất chi tiết để giải quyết một số điểm còn thiếu trong lập trường của chúng ta”, một quan chức Mỹ cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/2 tuyên bố các cuộc đàm phán gián tiếp giữa phái đoàn Iran với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, “nghiêm túc” hơn cuộc đàm phán được tổ chức hồi đầu tháng này tại Oman. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo một thỏa thuận sẽ không đạt được “nhanh chóng”.

“Chúng tôi hy vọng có thể hoàn thành công việc này nhanh chóng và chúng tôi có thể dành thời gian cho việc đó. Nhưng dù sao đi nữa, khi đến phần soạn thảo văn kiện, công việc sẽ trở nên chi tiết và khó khăn hơn”, ông Araghchi nói với đài truyền hình nhà nước Iran sau khi vòng đàm phán thứ hai với Mỹ kết thúc tại Geneva.

Ông Araghchi cho biết hai bên đã nhất trí chuẩn bị dự thảo văn bản thỏa thuận và trao đổi dự thảo trước vòng đàm phán tiếp theo.

“Hiện tại chúng ta đã có góc nhìn rõ ràng hơn về những công việc cần phải làm và những công việc cần phải tiếp tục. Tất nhiên, cả hai bên vẫn còn nhiều việc phải làm để xích lại gần nhau hơn, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta đã có một khuôn khổ và một con đường rõ ràng hơn để tiến lên”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Mỹ tìm cách xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran, hạn chế tên lửa đạn đạo của nước này và kiềm chế sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực đe dọa các đồng minh của Mỹ.

Trước cuộc đàm phán mới nhất, Iran đã ra tín hiệu sẵn sàng thảo luận về giới hạn chương trình hạt nhân, nhưng kiên quyết bác bỏ các cuộc đàm phán về tên lửa hoặc các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Quân đội Mỹ đang tăng cường đáng kể khí tài không quân và hải quân tại Trung Đông trong bối cảnh đàm phán với Iran.

Hiện tại, Mỹ đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần Iran, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường tới. Các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường và tàu ngầm tấn công đi kèm có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa.