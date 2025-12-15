Mô hình dự bị đại học rất phù hợp với con em đồng bào dân tộc

Chiều 14/12, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, đã có chuyến thăm và làm việc với Ban giám hiệu cùng học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Tại đây, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình dự bị đại học và đưa ra nhiều định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc với Ban giám hiệu, học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Ảnh: Quách Tuấn).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định mô hình dự bị đại học là "mô hình tốt, đặc thù, rất phù hợp với con em đồng bào dân tộc" và cần được duy trì. Để làm được điều này, việc đầu tiên là phải sửa đổi Thông tư 44, tập trung giải quyết 4 vấn đề vướng mắc cơ bản, trong đó quan trọng nhất là xác định rõ vị trí, vai trò của hệ thống trường dự bị đại học.

Về phân bổ chỉ tiêu, Bộ trưởng yêu cầu giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các trường, bao gồm tự chủ đầu vào nhưng phải đảm bảo tỷ lệ ưu tiên cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các vấn đề khác như học trình, chế độ chính sách đối với giáo viên, công tác kiểm tra, đánh giá cũng cần được trao quyền chủ động cho nhà trường.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục khu vực miền núi, đặc biệt là giáo dục dành cho con em đồng bào dân tộc. Ngoài hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú và các chế độ hỗ trợ hiện có, Trung ương và Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng thêm các trường liên cấp tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Bộ trưởng yêu cầu nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để xác định rõ đối tượng đào tạo. Trong công tác quản lý học sinh, nhà trường phải chăm lo toàn diện, tạo điều kiện để các em coi đây là "mái nhà" của mình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói của dân tộc mình.

Ban giám hiệu, học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quách Tuấn).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý việc giúp học sinh hội nhập là yêu cầu bắt buộc. Nhà trường cần có kế hoạch cụ thể về dạy tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin, không để lạc hậu so với mặt bằng chung, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo.

Về các kiến nghị, đề xuất xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, Bộ trưởng yêu cầu việc triển khai phải khách quan, công tâm, đặt lợi ích của học sinh và nhà trường lên hàng đầu.

"Bộ có chủ trương đầu tư nhanh, chất lượng. Không chỉ nhà hiệu bộ mà phải tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị, chỗ học, ký túc xá cho học sinh thật tốt", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với vướng mắc về nhà dân trong quy hoạch, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét, rà soát toàn bộ dự án, mạnh dạn đề xuất bổ sung, điều chỉnh để đầu tư hiệu quả. Nhà trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền nếu phát sinh vấn đề chưa phù hợp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng quà cho học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Ảnh: Quách Tuấn).

Chia sẻ với các em học sinh, Bộ trưởng mong muốn các em không ngừng nỗ lực học tập về văn hóa, ngoại ngữ, công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc mình.

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, cho biết nhà trường đang đào tạo khoảng 40% học sinh là con em đồng bào dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa, 30% thuộc tỉnh Nghệ An và 30% còn lại là các địa phương khác.

Ngoài hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư xây dựng, một số hạng mục đã xuống cấp. Đặc biệt, trong khuôn viên thực hiện dự án của nhà trường còn gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, với 4 hộ dân chưa thể giải tỏa.