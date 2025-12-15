U22 Việt Nam - U22 Philippines (15h30 hôm nay): Tiến vào chung kết?

*Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines ở bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33, sẽ diễn ra lúc 15h30 chiều nay (15/12), trên sân Rajamangala tại Bangkok. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Tại SEA Games lần này, U22 Philippines sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ sinh ra ở châu Âu và Mỹ. Họ vẫn là những nhân tố nòng cốt làm nên sức mạnh của đội bóng trong tay HLV Garrath McPherson.

U22 Việt Nam tràn đầy hy vọng giành vé vào chung kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Điểm mạnh của các cầu thủ sinh ra ở châu Âu và Mỹ trong đội tuyển U22 Philippines là thể lực và thể hình. Đáng chú ý trong số này có trung vệ Noah Leddel (sinh tại Anh, cao 1m86), tiền vệ Gavin Muens (sinh tại Mỹ, cao 1m88).

Danh sách này cộng thêm một vài cầu thủ khác như trung vệ Jaime Rosquillo (1m84), tiền đạo Andres Aldeguer (1m89), không khó để nhận ra rằng U22 Philippines sẽ cực kỳ có lợi trước U22 Việt Nam trong các pha không chiến và va chạm tay đôi.

Tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, U22 Philipppines có lúc gây bất ngờ khi chọc thủng lưới U22 Việt Nam trước, để mở tỷ số ở trận đấu. Khi đó, hàng thủ của chúng ta mất tập trung trong một pha bóng bổng, trước khi đối thủ có cơ hội dứt điểm ghi bàn.

U22 Philippines (áo xanh) từng có chiến thắng bất ngờ trước U22 Indonesia ở vòng đấu bảng (Ảnh: CNN Indonesia).

Đây là điều mà U22 Việt Nam cần rút kinh nghiệm ở trận đấu sắp diễn ra ở sân Rajamangala chiều nay. Cầu thủ U22 Việt Nam cần áp sát cầu thủ U22 Philippines khi đối phương có bóng, ngăn họ có những đường chuyền tốt vào khu vực 16m50 của chúng ta, trước khi các cầu thủ cao lớn bên phía Philippines có cơ hội nhận bóng và dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam cần phát huy ưu thế về mặt kỹ thuật. Đội tuyển U22 Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Đây là điều mà HLV Garrath McPherson của U22 Philippines đã thừa nhận.

Khi các cầu thủ của U22 Việt Nam kiểm soát bóng, phối hợp tấn công trên mặt sân, đối thủ khó theo kịp. Từ đó, hàng thủ của họ có thể bị rối loạn, rồi để lộ những khoảng trống cho chúng ta khai thác.

Ở trận đấu với U22 Malaysia hôm 11/12, U22 Việt Nam thậm chí còn chưa sử dụng hết năng lực của mình, chúng ta vẫn nhẹ nhàng dành chiến thắng 2-0. Điều đó chứng tỏ HLV Kim Sang Sik vẫn còn những bài bản đủ để gây bất ngờ cho đối phương. Những bài bản đó sẽ được lộ ra đúng thời điểm ở trận đấu với U22 Philippines.

Giống như trận đấu với U22 Malaysia 4 ngày trước, ở trận sắp diễn ra với U22 Philippines, nếu đối thủ ghi bàn trước, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn còn đường gỡ. Ngược lại, nếu U22 Việt Nam ghi bàn trước, U22 Philippines rất dễ thua thêm.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng U22 Philippines 2-0.