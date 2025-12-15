Mbappe tỏa sáng, Real Madrid tạm vượt qua khủng hoảng

Hành quân đến sân của Alaves, Real Madrid buộc phải thắng nếu không muốn hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga. HLV Xabi Alonso tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Guler, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Mbappe mở tỷ số cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Real Madrid nhập cuộc không được tốt và thi đấu khá rời rạc. Alaves chơi kỷ luật, sẵn sàng nhường thế trận và chờ đợi sai lầm từ Real Madrid. Trong thế trận kiểu này, dấu ấn từ các ngôi sao mang lại sự khác biệt.

Phút 24, Mbappe tận dụng tốt một tình huống hiếm hoi để tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Real Madrid sau đường kiến tạo của Jude Bellingham.

Cuối hiệp 1, Bellingham đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi chạm tay. Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục tấn công bế tắc, đồng thời thiếu chắc chắn trong phòng ngự.

Real Madrid đã phải trả giá khi Alaves trừng phạt một sai lầm bên phần sân nhà để gỡ hòa 1-1 với tình huống làm bàn của Carlos Vicente ở phút 68. Trận đấu diễn ra hấp dẫn và căng thẳng ở những phút tiếp theo.

Rodrygo ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid (Ảnh: Getty(.

Một lần nữa, sự chói sáng của các ngôi sao giúp Real Madrid tạo sự khác biệt. Vinicius Junior bứt tốc bên cánh trái, căng ngang dọn cỗ để Rodrygo băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid ở phút 76.

Alaves dù chơi nỗ lực vẫn không thể có được bàn gỡ hòa ở cuối trận. Real Madrid bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 và chấm dứt chuỗi trận đấu gây thất vọng.

Đoàn quân HLV Xabi Alonso tạm thời đứng thứ hai La Liga với 39 điểm/17 trận, họ đã thu hẹp cách biệt so với đại kình địch Barcelona ở ngôi đầu bảng xuống còn 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Alaves: Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Calebe, Boye, Rebbach.

Bàn thắng: Vicente (68').

Real Madrid: Courtois, Valdepenas, Rudiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (24'), Rodrygo (76').