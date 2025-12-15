Hamas cáo buộc Israel hạ sát lãnh đạo cấp cao

Tang lễ của chỉ huy cấp cao Hamas Raed Saed và các cộng sự (Ảnh: Reuters).

Việc Israel ám sát một chỉ huy cấp cao của Hamas đang đe dọa tính khả thi của lệnh ngừng bắn tại Gaza, trưởng đoàn đàm phán của nhóm vũ trang này tuyên bố ngày 14/12.

Hamas đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận đình chiến.

Hàng nghìn người ủng hộ Hamas đã tập trung tại trung tâm thành phố Gaza dự lễ tang của chỉ huy cấp cao Raed Saed và 3 cộng sự thiệt mạng cùng với ông vào ngày 13/12.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil Al-Hayya, người hiện sống lưu vong, xác nhận việc chỉ huy cấp cao Raed Saed của phong trào đã bị hạ sát trong một cuộc không kích của Israel một ngày trước đó.

“Những vi phạm liên tiếp của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn… và các vụ ám sát mới nhất nhằm vào ông Saed và những người khác đang đe dọa tính khả thi của thỏa thuận. Chúng tôi kêu gọi các bên trung gian, đặc biệt là bên bảo đảm chính là chính quyền Mỹ và Tổng thống Donald Trump, hành động để buộc Israel tôn trọng và tuân thủ lệnh ngừng bắn", ông tuyên bố.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết sau đó trong ngày 14/12 rằng họ đã chọn người thay thế ông Saed, người mà họ nói là phụ trách hoạt động “sản xuất quân sự” của nhóm.

Phong trào này tuyên bố vụ ám sát sẽ không ngăn cản họ tiếp tục theo đuổi “con đường Thánh chiến”.

Các nguồn tin của Hamas mô tả Saed là phó chỉ huy của cánh vũ trang của phong trào, chỉ sau ông Izz al-Din al-Haddad.

Israel cáo buộc ông Saed là một trong những nhân vật chủ chốt lên kế hoạch cho cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến hơn 2 năm qua.

Hamas chưa chỉ định một lãnh đạo tối cao kể từ khi Israel ám sát thủ lĩnh của nhóm, Yehya Al-Sinwar, vào năm 2024. Thay vào đó, kể từ đó nhóm được điều hành bởi một hội đồng lãnh đạo cấp cao gồm 5 người, trong đó ông Al-Hayya là một thành viên.

Kể từ khi ngừng bắn, lực lượng Israel vẫn kiểm soát nửa phía đông Gaza, khu vực đã bị sơ tán dân cư, trong khi Hamas tái khẳng định quyền kiểm soát đối với nửa phía tây, nơi gần như toàn bộ hơn 2 triệu người dân của dải đất này đang sinh sống giữa đống đổ nát.

Hai bên tham chiến vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các bước tiếp theo.

Israel yêu cầu Hamas giải giáp và không được tham gia bất kỳ chính quyền tương lai nào tại Gaza. Hamas tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí và muốn lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza.

Thỏa thuận kêu gọi thành lập một Lực lượng Ổn định Quốc tế được Liên hợp quốc ủy quyền để giúp duy trì hòa bình. Ông Al-Hayya, trưởng đoàn đàm phán của Hamas, cho biết lực lượng này chỉ nên được triển khai tại khu vực biên giới của Gaza, bên ngoài lãnh thổ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cơ quan phụ trách lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông, sẽ tổ chức một hội nghị tại Doha, Qatar vào ngày 16/12 với các quốc gia đối tác để lên kế hoạch cho Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Gaza.