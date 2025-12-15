Trường Quốc tế Westlink được công nhận IB World School cho cấp trung học

Trường Quốc tế Westlink Hà Nội (Westlink International School Hanoi) vừa được Tổ chức Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) công nhận là Trường IB thế giới (IB World School) cho Chương trình Trung học (Middle Years Programme - MYP).

Đây là một cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng giáo dục của trường, đồng thời đưa Westlink trở thành một trong số ít các trường quốc tế tại Hà Nội cung cấp hệ thống giáo dục IB liên cấp.

Trường Quốc tế Westlink được công nhận là trường IB thế giới cho cấp trung học (Ảnh: Westlink).

Việc được công nhận là IB World School thể hiện Westlink đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của IB về triết lý giáo dục, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá. Quá trình kiểm định kéo dài nhiều năm, bao gồm đào tạo chuyên sâu cho giáo viên, triển khai chương trình theo đúng chuẩn IB và trải qua các vòng đánh giá toàn diện từ chuyên gia IB quốc tế.

Đại diện trường cho biết: “Việc chính thức trở thành IB World School cho chương trình MYP là minh chứng cho những nỗ lực của đội ngũ giáo viên và ban lãnh đạo Trường Westlink. Chúng tôi tự hào mang đến cho học sinh một môi trường giáo dục toàn cầu, giúp các em phát triển toàn diện về học thuật - tư duy - kỹ năng - phẩm chất, sẵn sàng cho bậc học cao hơn và tương lai hội nhập quốc tế”.

Chương trình IB MYP giúp học sinh được phát triển về học thuật - tư duy - kỹ năng - phẩm chất để hội nhập (Ảnh: Westlink).

Học sinh Westlink được hưởng lợi gì từ chương trình IB MYP?

Chương trình IB Trung học MYP dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10, tập trung phát triển tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu và sự hiểu biết liên văn hóa.

Cơ sở vật chất hiện đại như nhà đa năng giúp học sinh nâng cao thể chất (Ảnh: Westlink).

Tại Westlink, MYP được triển khai trong môi trường học tập giàu trải nghiệm với các điểm nổi bật như: phương pháp học tập dựa trên nghiên cứu (inquiry-based learning) giúp học sinh chủ động khám phá và kết nối kiến thức; hệ thống dự án thực tiễn. Trong đó dự án cá nhân (personal project) là điểm nhấn giúp học sinh thể hiện đam mê và năng lực cá nhân.

Đội ngũ giáo viên quốc tế được đào tạo và chứng nhận giảng dạy chương trình; cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm thư viện theo chuẩn quốc tế, phòng thí nghiệm khoa học, nhà thi đấu đa năng và các không gian học tập sáng tạo.

Học sinh MYP tại Westlink trình diễn trong vở nhạc kịch Disney “Dám ước mơ” (Dare to Dream) (Ảnh: Westlink).

Hoàn thiện lộ trình IB liên cấp tại Westlink

Với việc được công nhận là IB World School cho Chương trình Trung học - MYP, Westlink đã hoàn thiện một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển: xây dựng lộ trình IB liên cấp xuyên suốt từ PYP (Tiểu học) đến MYP (Trung học Cơ sở) và hướng tới DP (Tú tài Quốc tế) trong các năm tiếp theo, khi trường đang là ứng viên của chương trình DP.

Thành tựu này không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục của Westlink theo chuẩn quốc tế, mà còn mở ra cơ hội lớn cho học sinh được học tập trong một hệ thống nhất quán, tiếp nối và liên thông. Việc trải nghiệm đầy đủ các cấp độ của chương trình IB giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu, kỹ năng tự học và sự hiểu biết toàn cầu - những năng lực cốt lõi mà các trường đại học hàng đầu trên thế giới tìm kiếm.

Westlink là cộng đồng học tập quốc tế với hơn 30 quốc tịch khác nhau (Ảnh: Westlink).

Lộ trình IB liên cấp tại Westlink sẽ mang đến cho học sinh một nền tảng vững chắc, chuẩn bị tốt hơn cho hành trình học thuật sau này, đồng thời tạo điều kiện để các em tự tin chinh phục hồ sơ vào các trường đại học toàn cầu.

Trường quốc tế Westlink là thành viên của tập đoàn giáo dục International Schools Partnership (ISP) từ Anh quốc. Trường hiện tuyển sinh năm học 2025-2026 và 2026-2027 với học bổng dành cho chương trình IB.

Phụ huynh có thể truy cập https://www.westlink.edu.vn/admissions/enquire-now hoặc liên hệ hotline: 0865 777 900 để nhận thêm thông tin chi tiết.

Địa chỉ: phố Nguyễn Hữu Liêu, khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Hà Nội.