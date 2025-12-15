Đáng chú ý nhất là Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) với mức cổ tức tiền mặt cao kỷ lục. Doanh nghiệp này thông báo ngày 16/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024, tỷ lệ 166,66%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 16.666 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 25/12.

Với khoảng 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây dự kiến chi gần 50 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV, sở hữu 51% vốn, dự kiến nhận gần 26 tỷ đồng. America LLC, nắm giữ 24% vốn, sẽ thu về khoảng 12 tỷ đồng, trong khi Công ty Đầu tư Thái Bình (sở hữu 10% vốn) dự kiến nhận khoảng 5 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Bến xe Miền Tây duy trì mức cổ tức tiền mặt rất cao, sau khi đã chi trả tỷ lệ 160% trong năm 2023.

Một doanh nghiệp khác có tỷ lệ cổ tức đáng chú ý là Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (mã chứng khoán: FT1). Công ty chốt ngày 19/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 51,42%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.142 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 20/1/2026.

Với hơn 7 triệu cổ phiếu lưu hành, Phụ tùng Máy số 1 sẽ chi gần 36 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã chứng khoán: VEA), sở hữu 55% vốn, dự kiến thu về khoảng 20 tỷ đồng.

Cổ đông 23 doanh nghiệp sẽ được “chia tiền” trong tuần này (Ảnh: DT).

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán: HTG) cũng đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 90 tỷ đồng trả cổ tức, ngày thanh toán là 19/1/2026. Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nắm giữ hơn 61% vốn tại Hòa Thọ, ước tính nhận khoảng 55 tỷ đồng.

Dệt may Hòa Thọ duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định nhiều năm qua, với mức chi trả 40% năm 2022, 35% năm 2023 và 40% năm 2024. Doanh nghiệp dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025 dao động từ 25% đến 50% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) cũng chốt ngày 22/12 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt. Với hơn 94,8 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 237 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, Gemadept - cổ đông sở hữu 33,42% vốn - ước tính nhận khoảng 79 tỷ đồng, còn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (nắm giữ 13,69% vốn) dự kiến thu về khoảng 32 tỷ đồng.

Ngoài các doanh nghiệp trên, nhiều cổ đông tại Vicostone, Công ty cổ phần 26 và một số doanh nghiệp khác cũng sẽ nhận cổ tức trong tuần giao dịch này.