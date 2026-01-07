Tổng thống Trump: Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi vui mừng thông báo chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao từ 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao, vốn thuộc diện trừng phạt, cho Mỹ”, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 6/1.

“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền thu được sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright “thực hiện kế hoạch này ngay lập tức”.

“Dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu dầu và đưa thẳng đến các cảng tại Mỹ”, ông Trump xác nhận.

Reuters dẫn 5 nguồn tin từ chính phủ, ngành công nghiệp và vận tải biển hôm 6/1 cho biết các quan chức chính phủ tại Caracas và Washington đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ.

Theo Reuters, thỏa thuận này có thể chuyển hướng nguồn cung ra khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA tránh phải cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đã được bơm lên tàu chở dầu và lưu trữ trong các bồn chứa, nhưng không thể xuất khẩu do lệnh phong tỏa xuất khẩu của Tổng thống Trump từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Lệnh phong tỏa là một phần trong áp lực ngày càng gia tăng của Mỹ đối với chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và đã lên đến đỉnh điểm khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch đột kích và bắt giữ ông hôm 3/1.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ có thể xử lý các loại dầu thô nặng của Venezuela và từng nhập khẩu khoảng 500.000 thùng/ngày trước khi Washington lần đầu áp đặt các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Venezuela.

Reuters cũng dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp các lãnh đạo của các công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng vào cuối tuần này để thảo luận các biện pháp khôi phục ngành dầu mỏ đang suy yếu của Venezuela.

Việc tăng sản lượng dầu thô của Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - là mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Trump sau chiến dịch đột kích.

Hôm 6/1, trong phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, ông Trump nói rằng việc tăng sản lượng dầu của Venezuela cũng có thể giúp giảm chi phí năng lượng cho người dân Mỹ.

Thông tin về hợp tác giữa Mỹ và Venezuela trong lĩnh vực dầu mỏ được đưa ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trao cho Mỹ “quyền tiếp cận toàn diện”, đặc biệt là đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp quản các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và thu hút các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ bị tàn phá nặng nề của nước này.

Ông Trump cho biết, chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với phần còn lại của chính quyền Venezuela, miễn là các mục tiêu của Washington được đáp ứng, đặc biệt là việc mở cửa các trữ lượng dầu mỏ của Venezuela cho đầu tư từ Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng cho biết Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác, bao gồm thép, nhôm và các khoáng sản quan trọng.

“Venezuela từng là một trong những nền kinh tế và văn hóa vĩ đại nhất thế giới, và nó đã bị phá hủy. Giờ đây, Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó”, ông Lutnick nhấn mạnh.