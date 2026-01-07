Đó là trường hợp của sản phụ N.T.K.Q., 26 tuổi. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ vào chiều 5/1 khi đã mang thai hơn 27 tuần. Đáng chú ý, thai nhi được chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi kèm thiểu sản thất phải mức độ trung bình, diễn tiến nhanh theo chiều hướng nặng.

Đây là một dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống và phát triển tim sau sinh.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp của thai nhi, cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa ê-kíp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đi đến thống nhất chỉ định can thiệp nong van động mạch phổi bằng bóng, nhằm cải thiện dòng máu lên phổi, để tim thai tiếp tục phát triển.

Ca can thiệp được thực hiện lúc 9h15 ngày 6/1, được đánh giá khó về kỹ thuật. Ê-kíp đã tiến hành gây mê, giãn cơ và giảm đau cho thai qua đường tĩnh mạch rốn. Sau đó, bác sĩ chọc kim vào thất phải tim thai, luồn guidewire (dây dẫn đường y tế) qua van động mạch phổi và nong bóng kích thước 2,5x10 mm.

Ca can thiệp kéo dài 70 phút. Sau can thiệp 4 giờ, sản phụ tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không gò tử cung, không ra huyết. Kết quả siêu âm kiểm tra ghi nhận không còn tràn dịch màng ngoài tim, dòng máu lên động mạch phổi tốt. Hiện tại, tình trạng cả mẹ và thai đều ổn định.

Ê-kíp bác sĩ hai bệnh viện vui mừng khi ca can thiệp thông tim bào thai thành công (Ảnh: SYT).

Theo Sở Y tế TPHCM, thành công của ca can thiệp không chỉ mang lại cơ hội sống và phát triển tốt hơn cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, mà còn thể hiện rõ năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc ngay từ giai đoạn bào thai.

Đây cũng là ca thông tim can thiệp điều trị tim bẩm sinh nặng cho bào thai thứ 13 được 2 bệnh viện nêu trên thực hiện.

"Đây là minh chứng sinh động cho hướng đi đúng đắn trong phát triển y học chuyên sâu, tăng cường phối hợp liên viện và đặt người bệnh làm trung tâm trong mọi quyết định chuyên môn", Sở Y tế TPHCM nhận định.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, các ca can thiệp thông tim bào thai đánh dấu sự chuyển dịch rõ ràng trong tư duy chăm sóc sức khỏe: từ điều trị khi bệnh đã biểu hiện sang can thiệp sớm, can thiệp ngay từ trong bào thai, nhằm thay đổi diễn tiến bệnh lý, giảm tử vong và di chứng nặng nề cho trẻ sau sinh.

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của y học hiện đại và là nền tảng để TPHCM tiếp tục phát triển y học bào thai một cách bài bản, có hệ thống.

Trong thời gian tới, ngành Y tế TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển y tế chuyên sâu theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và mang lại giá trị lâu dài cho người bệnh.

Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên viện và tạo điều kiện để các kỹ thuật cao được triển khai bền vững, an toàn và nhân văn.