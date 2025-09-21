Ghi bàn rồi phản lưới, Tiến Linh chắp tay xin lỗi người hâm mộ

Trận derby TPHCM giữa Công an TPHCM và Becamex TPHCM tối 21/9 trên sân Gò Đậu đã chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính và cảm xúc, đặc biệt xoay quanh tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Từng là biểu tượng của Becamex Bình Dương (tên cũ của Becamex TPHCM), Tiến Linh giờ đây đối mặt với đội bóng cũ trong màu áo Công an TPHCM. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thành phố mà còn là màn tái ngộ đầy cảm xúc, khi Tiến Linh phải thực hiện nhiệm vụ sút tung lưới đội bóng đã nuôi dưỡng tài năng và giúp anh giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2024.

Phút thứ 7, Tiến Linh đã mở tỷ số cho Công an TPHCM bằng một cú đánh đầu đẳng cấp từ đường treo bóng của Makrillos. Tuy nhiên, giữa tiếng hò reo của đồng đội và người hâm mộ, tiền đạo này đã từ chối ăn mừng và chắp tay hướng về phía cổ động viên đội chủ nhà, thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ.

Phút 37, Raphael của Công an TPHCM đã đưa bóng vào lưới Becamex TPHCM nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc xác định lỗi việt vị. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Công an TPHCM.

Bước sang hiệp hai, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 47, từ một quả phạt góc của Becamex TPHCM Anh Văn đánh đầu đưa bóng đi tầm thấp. Bóng chạm Tiến Linh, vô tình khiến anh trở thành "tội đồ" với pha phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1 cho Becamex TPHCM.

Sau bàn thua, Công an TPHCM dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm lại lợi thế dẫn trước. Becamex TPHCM cũng nỗ lực dồn lên nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội bóng HLV Huỳnh Đức.

Phút 59, Nguyễn Thái Quốc Cường phối hợp ăn ý với ngoại binh Schorr, tung cú sút chân trái căng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Công an TPHCM.

Không dừng lại ở đó, Công an TPHCM tiếp tục gây sức ép. Phút 82, cầu thủ vào sân thay người Văn Bình nhận đường chọc khe bổng của đồng đội, dứt điểm kỹ thuật ấn định tỷ số 3-1 cho Công an TPHCM.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 vòng đấu, bám sát nhóm đầu.

Trong khi đó, Becamex TPHCM tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Anh Đức, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.