CLB Công an TPHCM hòa đương kim vô địch V-League Nam Định

Trận đấu giữa CLB CA TPHCM và Nam Định trên sân Thống Nhất tối nay (13/9) là trận đấu sớm, thuộc vòng 6 V-League 2025-2026.

CLB CA TPHCM (áo đỏ) hòa không bàn thắng với ĐKVĐ Nam Định (Ảnh: Đ.V).

So với CLB CA TPHCM, đội Nam Định sở hữu lực lượng tốt hơn. Chính vì thế, nhà ĐKVĐ V-League không ngần ngại chơi tấn công ngay trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Phía đầu sân bên kia, CLB CA TPHCM cũng quyết chơi ăn miếng trả miếng với đội ĐKVĐ. Điều này giúp cho trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Không thiếu các pha dứt điểm nguy hiểm về phía hai đầu cầu môn, nhưng các thủ môn Patrik Lê Giang (CLB CA TPHCM) và Trần Nguyên Mạnh (Nam Định) đều chơi rất hay.

Một trong những pha bóng đáng chú ý nhất của trận đấu này diễn ra ở phút 49. Nguyễn Tiến Linh bên phía CLB CA TPHCM nhận đường chuyền của đồng đội, anh lao xuống rất nhanh.

Tiến Linh suýt ghi bàn trong trận đấu này (Ảnh: Đ.V).

Từ khoảng cách chừng 16m, Tiến Linh sút chéo góc cực hiểm. Dù vậy, thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định lại có phản xạ xuất thần, đẩy bóng cứu thua cho đội bóng thành Nam.

Ở đầu sân bên kia, tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Văn Vĩ của Nam Định cũng có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Patrik Lê Giang sau đó ít phút. Tuy nhiên, thủ thành của CLB CA TPHCM lao ra rất nhanh, ngăn chặn kịp thời tình huống này.

Không có bàn thắng nào được ghi, đôi bên hòa nhau 0-0. Sau trận hòa này, mỗi đội có 7 điểm. CLB Nam Định xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, còn CLB CA TPHCM xếp thứ 5. Họ kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (CAHN) 3 điểm.