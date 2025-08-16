Tiến Linh ghi bàn, CLB Công an TPHCM thắng kịch tính Hà Nội FC

HLV Lê Huỳnh Đức có lần đầu tiên tái hợp thương hiệu lừng lẫy một thời của bóng đá Việt Nam là CLB CA TPHCM, ở giải vô địch bóng đá quốc gia, trên sân Thống Nhất vốn rất quen thuộc với ông Đức và CLB này trong quá khứ.

Bóng mới lăn hai phút, tân binh Nguyễn Tiến Linh giúp cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức vượt lên dẫn trước.

Tiến Linh thể hiện sự sắc bén dưới trướng HLV Lê Huỳnh Đức (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Tiến Linh bật cao hơn hẳn hậu vệ đội khách. Anh đánh đầu rất căng từ ngay trước vạch 5m50, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội FC, ghi bàn giúp CLB CA TPHCM dẫn trước 1-0.

Bàn thắng này tạo điều kiện cho CLB CA TPHCM chủ động chơi phòng ngự phản công. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức giữ bóng ít hơn đối thủ, nhưng họ rất sắc bén khi phản đòn.

Từ một tình huống phản đòn như thế, CLB CA TPHCM có tiếp bàn thứ hai. Phút 27, đón đường chuyền dài từ phần sân nhà, Noel Mbo bật tường cho Võ Huy Toàn. Cựu tuyển thủ quốc gia này xâm nhập khu vực cấm địa của Hà Nội FC.

Trận đấu rất kịch tính (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Để rồi, từ khoảng cách chừng 15m, Huy Toàn sút chéo góc rất hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CA TPHCM.

Cũng phải nói thêm rằng, trong trận đấu này, ngoài sự kinh nghiệm và sắc bén của các ngôi sao tấn công như Tiến Linh và Huy Toàn ở tuyến trên, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang của CLB CA TPHCM chơi cực hay ở tuyến dưới.

Thủ thành sinh ra tại Slovakia này liên tục có những pha bay người như chim, cản phá rất nhiều tình huống dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ Hà Nội FC.

Chỉ một lần trong trận đấu tối nay (16/8) trên sân Thống Nhất, thủ môn Patrik Lê Giang bó tay, khi Văn Tùng đá bồi từ cự ly gần, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Hà Nội FC.

Tuy nhiên, bàn thắng đấy không đủ để ngăn CLB CA TPHCM giành chiến thắng đầu tiên của họ tại LPBank V-League 2025-26. Màn tái ngộ giải vô địch quốc gia cùng màu áo cũ quá ngọt ngào đối với vị HLV nổi tiếng Lê Huỳnh Đức.