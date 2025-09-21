Tiến Linh ghi bàn ở đại chiến nội bộ bóng đá TPHCM, SLNA hòa CLB Hà Tĩnh

HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo đội trưởng Nguyễn Tiến Linh cùng CLB CA TPHCM trở lại sân Gò Đậu, tái ngộ đội bóng cũ Becamex TPHCM. Đây là đội bóng mà Tiến Linh đã trưởng thành, đồng thời cũng là đội bóng mà HLV Lê Huỳnh Đức có khoảng thời gian gắn bó.

Trận derby TPHCM diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. Bóng mới lăn 7 phút, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sớm có bàn dẫn trước. Trong pha bóng này, đón đường chuyền từ biên trái của đồng đội, Tiến Linh chạy cắt mặt hậu vệ Becamex TPHCM.

Tiến Linh không ăn mừng quá phấn khích khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đánh đầu tuyệt đẹp đưa bóng vào góc xa, ghi bàn giúp CLB CA TPHCM mở tỷ số 1-0.

Ở đầu sân bên kia, CLB Becamex TPHCM cũng sớm có lời đáp trả. Phút 24, Ismaila bật cao hơn hàng thủ đội khách, đánh đầu rất hiểm, buộc thủ môn Patrik Lê Giang bên phía CLB CA TPHCM phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Cuối hiệp một, CLB CA TPHCM một lần nữa đưa bóng vào lưới Becamex TPHCM. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà từ chối bàn thắng này, do trước khi ghi bàn, Raphael Schorr bên phía CLB CA TPHCM đã việt vị.

Đang tấn công sắc sảo, CLB CA TPHCM bất ngờ bị gỡ hòa, từ một tình huống thiếu may mắn. Phút 47, Minh Trọng đá phạt góc bên cánh phải, Anh Văn của Becamex TPHCM bay người đánh đầu, bóng chạm chân Tiến Linh vào lưới, vô tình giúp Becamex TPHCM gỡ hòa 1-1.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, Tiến Linh và các đồng đội không hề muốn chia điểm trong trận đấu này. CLB CA TPHCM vẫn miệt mài tấn công. Để rồi nỗ lực của họ được đền đáp ở những phút sau đó.

Phút 59, Quốc Cường làm động tác giả loại hậu vệ đội chủ nhà, trước khi anh sút bóng rất hiểm từ khoảng 18m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB CA TPHCM.

Chưa dừng lại tại đây, phút 82, Văn Bình của CLB CA TPHCM tâng bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn bên phía Becamex TPHCM vào lưới. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau khi tham khảo công nghệ VAR, công nhận bàn thắng cho đội khách. CLB CA TPHCM kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1.

Ở cặp đấu khác diễn ra cùng thời điểm trong buổi tối nay (21/9) ở vòng 4 V-League 2025-26, SLNA có trận hòa 1-1 với CLB Hà Tĩnh trên sân Vinh.

Justin Garcia ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SLNA ở phút thứ 7. Đến phút 21, SLNA nhận thêm ưu thế rất lớn khi Huỳnh Tấn Tài của CLB Hà Tĩnh phải nhận thẻ đỏ.

Dù vậy, trong thế trận thiếu người, đội khách lại bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 54, của cầu thủ Việt kiều Lê Viktor. Cầu thủ này giành lại một điểm quý giá cho CLB Hà Tĩnh.