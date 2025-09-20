4 đội bóng bất phân thắng bại trong hai trận đấu sớm V-League

Trận đấu giữa CLB PVF-CAND và SHB Đà Nẵng tối nay (20/9) diễn ra rất hấp dẫn. Sau nhiều pha đôi công qua lại, tỷ số được mở ở phút 31 cho SHB Đà Nẵng.

Trong pha bóng này, hậu vệ Hiểu Minh của CLB PVF-CAND phá bóng đến vị trí của Phan Văn Long bên phía SHB Đà Nẵng. Phan Văn Long dứt điểm chính xác, ghi bàn giúp đội bóng sông Hàn dẫn trước 1-0.

CLB PVF-CAND bất phân thắng bại với CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: PVF-CAND FC).

Đến phút 38, Thái Bá Đạt ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho CLB PVF-CAND, sau một tình huống sút nối rất đẹp.

Trước khi hiệp một kết thúc, SHB Đà Nẵng một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất, David Henen của đội khách dứt điểm từ góc hẹp, giúp đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn dẫn trước 2-1.

Sang hiệp hai, CLB PVF-CAND tăng cường hàng tấn công và liên tiếp gây sức ép cho SHB Đà Nẵng.

Dù vậy, phải đến phút 86, đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng gỡ hòa. Trong pha bóng này, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson có pha đánh đầu chính xác, san bằng tỷ số 2-2 cho CLB PVF-CAND.

Ở cặp đấu khác diễn ra cùng thời điểm trên sân Thanh Hóa ở vòng 4 LPBank V-League 2025-2026, CLB bóng đá Thanh Hóa hòa CLB Hải Phòng 2-2.

Hải Phòng dẫn trước hai bàn trong hiệp một, lần lượt nhờ công của Antonio De Souza ở phút 27 và Lê Mạnh Dũng ở phút 43.

Nhưng sang hiệp hai, đội Thanh Hóa chơi rất kiên cường. Đội bóng xứ Thanh ghi hai bàn trong hiệp thi đấu thứ nhì, do công của Lê Văn Thuận ở phút 51 và Mbodji ở phút 78. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 2-2.

Trận hòa này giúp CLB Thanh Hóa nhiều hơn đội cuối bảng HAGL một điểm. Thanh Hóa đứng thứ 13 với hai điểm sau 4 trận. Còn CLB Hải Phòng hiện có 7 điểm sau 5 trận, họ tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng.