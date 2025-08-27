Báo Anh tiết lộ tương lai của Bruno Fernandes tại Man Utd

Tại kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Al Hilal đã cân nhắc đưa ra lời đề nghị 100 triệu bảng (hơn 3.500 tỷ đồng) cho Man Utd để chiêu mộ Bruno Fernandes, đồng thời sẵn sàng trả cho tiền vệ người Bồ Đào Nha mức lương khổng lồ 700.000 bảng mỗi tuần. Theo đó, Bruno có thể bỏ túi gần 200 triệu bảng với hợp đồng 3 năm.

Fernandes có thể trở thành bom tấn tiếp theo gia nhập Saudi Pro League (Ảnh: Getty).

Mặc dù đội chủ sân Old Trafford đã để tiền vệ 30 tuổi toàn quyền quyết định tương lai của mình, tuy nhiên, anh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của đội bóng Saudi Arabia.

“Tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình ở nơi đây. Tôi nghĩ mình vẫn có thể giúp ích và cống hiến cho đội bóng. Vì vậy điều quan trọng là tôi sẽ ở đây cho đến khi Man Utd không cần tôi nữa.

Al Hilal rất tử tế, họ trao đổi với người đại diện của tôi. Tôi cũng nói chuyện với vợ mình và cô ấy luôn ủng hộ tôi. Nhưng tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục những danh hiệu lớn. Tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá", Bruno Fernandes trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky Sports hồi đầu tháng 8.

Theo Daily Mail, Bruno Fernandes muốn gắn bó với Man Utd đến cuối mùa giải 2025-26. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là sẵn sàng chuyển đến Saudi Arabia, Mỹ hoặc một giải đấu lớn khác ở châu Âu sau đó.

“Nhiều khả năng Bruno Fernandes sẽ ra đi sau khi mùa giải mới kết thúc, điều có thể ảnh hưởng đến những quyết định của ban lãnh đạo Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford đã có những phương án dự phòng khi chi 130 triệu bảng để chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, những cầu thủ có khả năng chơi ở vị trí số 10 ưa thích của Fernandes”, tờ Daily Mail viết.

Fernandes gây thất vọng trong cuộc đối đầu với Fulham tại vòng 2 Premier League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh liên tục được liên hệ với những đề nghị "khủng" từ các đội bóng Saudi Arabia, tiền vệ Bruno Fernandes vẫn một mực khẳng định tình yêu với đội chủ sân Old Trafford.

"Premier League là giải đấu lớn nhất thế giới và giấc mơ của tôi là ở lại đây, chiến đấu và giành thêm nhiều vinh quang cùng CLB", anh chia sẻ.

Dù đã 30 tuổi, Fernandes vẫn là linh hồn trong lối chơi của "Quỷ đỏ", nhưng sức hút từ những “hợp đồng béo bở” là không thể xem thường, đặc biệt là những đội bóng đến từ Saudi Arabia vẫn chưa từ bỏ ý định giành được chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tương lai của tiền vệ này vẫn là một dấu hỏi lớn khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chưa khép lại.