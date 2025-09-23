Đài Loan: Siêu bão Ragasa gây vỡ hồ, cuốn trôi cầu, 260 người mắc kẹt

Hồ chắn bị vỡ gây ngập lụt ở Hoa Liên, đảo Đài Loan (Ảnh: AFP).

Một hồ chắn do sạt lở đất hình thành cách đây hàng thập kỷ ở phía đông Đài Loan đã vỡ vào ngày 23/9 khi siêu bão Ragasa trút mưa xuống hòn đảo, gây ngập lụt một thị trấn gần đó và khiến hơn 260 người bị mắc kẹt, giới chức cho biết.

Hồ chắn là một loại hồ hình thành sau khi có sạt lở đất, dung nham núi lửa, băng tuyết đổ xuống thung lũng chắn ngang dòng chảy của sống suối. Hồ này thường không ổn định, dễ vỡ khi nước dâng cao hoặc mưa bão lớn.

Ragasa đã quét qua miền bắc Philippines và Đài Loan vào ngày 22/9 với mưa lớn và gió mạnh, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Tại huyện Hoa Liên ở phía đông của đảo Đài Loan, nơi mưa lớn vẫn tiếp diễn vào ngày 23/9, hồ chắn trên thượng nguồn suối Mataian đã vỡ vào khoảng 3 giờ chiều, cuốn trôi một cây cầu và tràn vào thị trấn, giới chức cứu hỏa địa phương cho biết.

Đài Loan: Siêu bão Ragasa làm vỡ hồ, cuốn trôi cầu, 260 người mắc kẹt (Video: RT).

Ông Lee Lung-sheng, Phó trưởng Sở cứu hỏa huyện Hoa Liên, nói với AFP: “Ở một số nơi, mực nước tạm thời dâng cao tới tầng 2 và khoảng bằng 1 tầng ở trung tâm thị trấn, nơi nước đang rút xuống".

“Khoảng 263 người bị mắc kẹt và phải di chuyển lên vùng cao khi con sông bất ngờ dâng cao. Họ không gặp nguy hiểm ngay lập tức, nhưng họ rất lo lắng về mực nước cao”, ông nói thêm.

Ông cũng cho biết có 2 người mất tích và lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm. Những cư dân bị mắc kẹt được yêu cầu giữ nguyên vị trí và chờ nước rút.

Ngập lụt xảy ra ở Hoa Liên (Ảnh: AFP).

Các đoạn video do cơ quan cứu hỏa Đài Loan công bố cho thấy đường phố ngập lụt, ô tô chìm một nửa trong nước và cây cối bị bật gốc trong khu vực.

Trên khắp đảo Đài Loan, hơn 7.600 người đã phải sơ tán do siêu bão Ragasa.

Theo cơ quan cứu hỏa, khoảng 3.100 người đã được sơ tán trước đó và chuyển đến cùng người thân trong khu vực gần con suối tại Hoa Liên.

Đảo Đài Loan thường xuyên hứng chịu các cơn bão nhiệt đới từ tháng 7 đến tháng 10.

Bão Danas, đổ bộ vào hòn đảo hồi đầu tháng 7, đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi cơn bão trút hơn 50cm mưa xuống khu vực phía nam chỉ trong cuối tuần.