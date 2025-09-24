Siêu bão Ragasa đổ bộ, Hong Kong nâng cảnh báo cấp cao nhất

Sóng dâng cao do siêu bão Ragasa ở bờ biển Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Bão Ragasa đổ bộ Hong Kong

Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới từ đầu năm nay, đã đổ bộ Hong Kong với sức gió mạnh và mưa lớn.

Với sức gió mạnh lên tới 200 km/h, siêu bão Ragasa sẽ ở gần Hong Kong nhất vào sáng sớm ngày 24/9, cách thành phố khoảng 100km về phía nam.

Hong Kong đã ban hành cảnh báo bão cấp 10, cấp cao nhất, vào cuối ngày 23/9, yêu cầu hầu hết các cơ sở kinh doanh và dịch vụ vận tải phải đóng cửa.

"Biển sẽ có sóng lớn bất thường. Sẽ có sóng lớn tràn bờ, đặc biệt dọc theo bờ biển phía đông và phía nam", Đài quan sát Hong Kong thông báo.

Sóng dâng cao dữ dội trước khi siêu bão Ragasa tiến gần nhất đến Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Hong Kong đã cảnh báo về mực nước biển dâng cao do bão Ragasa, dự đoán mực nước biển có thể tương tự như mực nước biển dâng trong cơn bão Hato năm 2017 và cơn bão Mangkhut năm 2018, cả hai đều gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Đài quan sát Hong Kong cho biết mực nước đã bắt đầu dâng cao do bão mạnh và dự kiến ​​đạt mức tối đa khoảng 4m vào khoảng giữa trưa 24/9.

Trung tâm tài chính Hong Kong đã mở 49 nơi trú ẩn tạm thời tại nhiều quận khác nhau và 727 người đã tìm đến các nơi trú ẩn này.

Tương tự Hong Kong, mức cảnh báo bão cao nhất đang được áp dụng tại Macau. Người dân được khuyến cáo tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời và trên biển.

"Cảnh báo số 10 sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian", chính quyền Macau cho biết vào sáng 24/9, đồng thời cho biết sức gió dự kiến ​​sẽ mạnh dần lên.

Sau khi quét qua miền bắc Philippines hôm thứ 22/9, bão Ragasa duy trì cường độ siêu bão khi tiến gần hơn đến bờ biển Quảng Đông, Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Chính quyền Quảng Đông đã sơ tán hơn 770.000 người, theo đài truyền hình Trung Quốc CCTV.

Ô tô bị mắc kẹt khi bùn đất phủ kín một khu phố bị ngập lụt ở Hoa Liên, Đài Loan do bão (Ảnh: AFP).

Đài Loan: Mưa xối xả, hàng trăm người bị mắc kẹt

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Đài Loan với mưa xối xả, gây ngập lụt và khiến hàng trăm người bị mắc kẹt.

Sở Cứu hỏa Đài Loan ngày 23/9 cho biết 30 người đã mất tích và 2 người đã thiệt mạng tại Hoa Liên, phía đông Đài Loan, nơi một hồ chắn trên núi đã bị vỡ bờ do bão.

"Ở một số nơi, nước dâng cao đến tầng hai của một ngôi nhà và cao khoảng một tầng ở trung tâm thị trấn, nơi nước đang rút", ông Lee Lung-sheng, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hoa Liên, cho biết.

"Khoảng 263 người đã bị mắc kẹt và phải di chuyển lên vùng đất cao hơn khi nước đột ngột dâng cao. Họ không gặp nguy hiểm trước mắt, nhưng rất lo lắng khi mực nước dâng cao", ông nói thêm.

Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan (Nguồn: AP)

Đài Loan ghi nhận lượng mưa gần 60cm ở phía đông do cơn bão.

Những hình ảnh do Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan công bố cho thấy đường phố ngập lụt và xe cộ ngập một nửa khi cây cối bị bật gốc do bão.

Trên khắp Đài Loan, hơn 7.600 người đã được sơ tán do bão Ragasa.