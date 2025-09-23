Hong Kong cấp tập ứng phó bão “mạnh nhất thế giới” kể từ đầu năm

Người dân Hong Kong đi ngang qua các bao cát được đặt để ngăn lũ lụt trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ hôm 23/9 (Ảnh: Reuters).

Người dân Hong Kong đã đổ xô đến các siêu thị và tích trữ nhu yếu phẩm vì lo ngại các cửa hàng có thể đóng cửa trong hai ngày do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

Cửa sổ ở các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên khắp Hong Kong đã được dán kín. Người dân hy vọng sự chuẩn bị này có thể giúp giảm thiểu tác động của các mảnh kính vỡ.

Với sức gió lên tới 220km/h, bão Ragasa đang gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với bờ biển Quảng Đông", Đài quan sát Hong Kong cho biết, đề cập đến tỉnh Quảng Đông giáp ranh với trung tâm tài chính này.

Sau khi quét qua miền bắc Philippines hôm 22/9, bão Ragasa sẽ duy trì cường độ siêu bão khi tiến gần đến bờ biển Quảng Đông và ảnh hưởng đến Hong Kong, Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông từ giữa trưa đến cuối ngày 24/9.

Hong Kong đã ban hành cảnh báo bão cấp 8, cấp cao thứ 3 vào lúc 14h20 ngày 23/9, yêu cầu hầu hết các cơ sở kinh doanh và dịch vụ vận tải phải đóng cửa. Hơn 700 chuyến bay đã bị gián đoạn, bao gồm tại trung tâm sòng bạc Ma Cao và Đài Loan.

Công nhân lắp đặt các tấm thép chống nước ngập và dán cửa kính để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa tại Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Thời tiết dự kiến ​​sẽ xấu đi nhanh chóng vào cuối ngày 23/9 và đài quan sát Hong Kong cho biết họ sẽ đánh giá xem có nên ban hành mức cảnh báo cao hơn vào cuối ngày 23/9 hay sáng sớm 24/9.

Đài quan sát Hong Kong cảnh báo mực nước biển dâng cao, được cho là tương tự cơn bão Hato năm 2017 và cơn bão Mangkhut năm 2018, cả hai đều gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Theo đài quan sát Hong Kong, mực nước sẽ dâng cao khoảng 2m dọc theo các khu vực ven biển Hong Kong và mực nước tối đa có thể đạt từ 4-5m ở một số khu vực, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Chính quyền địa phương đã phát bao cát cho người dân gia cố nhà cửa ở những vùng trũng thấp, trong khi nhiều người tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày.

Một người dân họ Mak, 35 tuổi, cho biết anh đã mua một ít đồ tạp hóa nhưng vẫn cần mua thêm và đang chuẩn bị gia cố nhà cửa trước bão.

"Chúng tôi đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào ở nhà và kiểm tra xem có bị dột không", Mak nói.

Vào thời điểm bão Ragasa đạt cường độ cao nhất vào ngày 22/9, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 260km/h, khiến nó trở thành cơn bão cấp 5 mạnh nhất thế giới năm 2025.

Cơn bão sau đó đã suy yếu một chút nhưng vẫn có khả năng tàn phá vùng bờ biển đông dân cư của Trung Quốc với cường độ bão cấp 4. Chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh phía Nam, cảnh báo mưa lớn từ cuối ngày 23/9.

Hơn 11 thành phố ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm trung tâm công nghệ Thâm Quyến và thành phố ven biển Chu Hải đã phải tạm dừng hoạt động công sở, dịch vụ giao thông và trường học do cảnh báo về nước dâng do bão và sóng cao.

Trung tâm Dự báo Môi trường Trung Quốc cho biết vùng biển ven bờ ngoài khơi Quảng Đông sẽ phải hứng chịu những con sóng lớn dữ dội, có thể cao tới 7m.

Chính quyền Thâm Quyến đã chuẩn bị hơn 800 nơi trú ẩn khẩn cấp, trong khi các cành cây đang được cưa dọc theo các tuyến đường chính để chuẩn bị ứng phó với cơn bão.

Đài Loan đã ghi nhận lượng mưa gần 60cm ở vùng núi phía đông và báo cáo 25 người bị thương, trong khi giao thông tiếp tục bị gián đoạn sang ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 23/9 với 273 chuyến bay bị hủy.