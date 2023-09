Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng Sài Gòn

Sáng 24/9, hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã cập cảng Sài Gòn (TPHCM) bắt đầu chuyến thăm ngoại giao với Việt Nam.

Trong đó, có tàu HMNZS Te Mana là một trong hai tàu khu trục lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Chiếc tàu khu trục còn lại là tàu HMNZS Aotearoa.

Lễ đón hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand diễn ra thân mật với sự tham gia của lãnh đạo TPHCM, đại diện Bộ Quốc phòng, Hải quân Việt Nam, và các đơn vị liên quan.

Phía Hải quân Hoàng gia New Zealand có Tư lệnh Liên quân cùng các trợ lý, Tổng Lãnh sự New Zealand Scott James, Tham tán Đại sứ quán New Zealand Guy Lewis, Tùy viên Quốc phòng New Zealand kiêm nhiệm Việt Nam Shauna Graham, cùng 300 quân nhân trên hai tàu.

"Thủy thủ đoàn của hai tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa rất vui khi được đến thăm Việt Nam. Họ rất háo hức được tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam, cũng như chia sẻ một chút văn hóa "Kiwi" tới các bạn. Chuyến thăm lần này là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa New Zealand và Việt Nam. Chúng tôi cam kết hợp tác quốc phòng với Việt Nam và tin rằng việc phát triển và mở rộng quan hệ song phương sẽ góp phần duy trì an ninh khu vực", Tư lệnh Liên quân New Zealand, Chuẩn Đô đốc James Gilmour cho biết.

Các quân nhân treo cờ Việt Nam và cờ New Zealand trên hai tàu chiến khi cập cảng Sài Gòn.

Lễ đón hai tàu chiến New Zealand trở nên sôi nổi khi các quân nhân trên tàu biểu diễn những bài hát đặc trưng của đất nước New Zealand cùng với vũ điệu Haka truyền thống.

Vũ điệu Haka được các quân nhân trên tàu biểu diễn một cách dũng mãnh, uy nghi.

Điệu nhảy Haka là sự kết hợp giữa ca từ hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết cùng động tác giậm chân vỗ ngực mạnh mẽ, quyết liệt và sắc thái biểu cảm của gương mặt được lột tả một cách dữ tợn. Ngày nay, Haka được biểu diễn trong lễ hội hay những dịp đặc biệt của người New Zealand.

Với chiều dài 118m và rộng 14,8m, tàu HMNZS TE Mana có lượng giãn nước 3.600 tấn, đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ.

Tàu HMNZS Aotearoa có trọng tải 26.000 tấn, là loại tàu có khả năng hoạt động ở vùng Cực, và là tàu chở dầu và tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Tàu HMNZS TE Mana mang theo một trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite.

Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow và tầm trung RIM-162 ESSM, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mark 46 và một trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite. Súng pháo 5-inch ngay trước mũi tàu, cùng với đó là các thuyền cứu sinh bên hông.

Hai con tàu này hiện đang tiến hành các cuộc diễn tập thường lệ ở Đông Nam Á trong đợt triển khai hải quân lớn nhất của Lực lượng Quốc phòng New Zealand (NZDF) tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như thực hiện một số chuyến thăm mang tính chất "Ngoại giao Quốc phòng", bao gồm chuyến thăm tới Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng thăm Việt Nam.

Hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia New Zealand sẽ neo đậu ở cảng Sài Gòn (TPHCM) từ ngày 24 đến 28/9.

Trong thời gian năm ngày lưu trú tại Việt Nam, đoàn sĩ quan và thủy thủ sẽ tham gia nhiều hoạt động, bao gồm các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa hải quân hai nước, giao hữu thể thao và các hoạt động với cộng đồng.

Hai tàu cũng sẽ tham gia diễn tập sa bàn với Bộ tư lệnh Vùng 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam về các quy tắc ứng xử trong các cuộc gặp trên biển.