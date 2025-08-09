Động thái ngoại giao của ông Putin trước cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và 3 quốc gia thuộc Liên Xô cũ để thông báo về các cuộc tiếp xúc của ông với phía Mỹ liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin đã gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Moscow vào ngày 6/8.

Cuộc trao đổi giữa nhà lãnh đạo Nga và Đặc phái viên Mỹ được đánh giá là “rất hữu ích và mang tính xây dựng”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi kết quả này là “vô cùng hiệu quả”, và nhấn mạnh rằng các bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột trong những ngày và tuần sắp tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Putin trong một cuộc điện đàm rằng, Bắc Kinh hài lòng khi thấy Nga và Mỹ duy trì liên lạc và cải thiện quan hệ để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Theo truyền thông Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Bắc Kinh cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

CCTV đưa tin, Tổng thống Putin đã thông báo cho Chủ tịch Tập Cận Bình về những cuộc trao đổi gần đây giữa Nga và Mỹ, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin cũng đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về cuộc hội đàm với Đặc phái viên Mỹ.

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp và chi tiết với người bạn của tôi, Tổng thống Putin. Tôi cảm ơn ông ấy đã chia sẻ những diễn biến mới nhất về Ukraine", Thủ tướng Modi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Vào ngày 7/8, Tổng thống Putin đã trao đổi với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Nhà lãnh đạo Nam Phi đã bày tỏ sự "ủng hộ hoàn toàn của Nam Phi đối với các sáng kiến hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và góp phần vào hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".

Ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã gặp Tổng thống Putin tại Moscow hôm 7/8. Vào thời điểm đó, ông Putin nói rằng UAE là một địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Hôm 8/8, Tổng thống Putin cũng đã thảo luận về kết quả chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cũng như các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Uzbekistan.

"Ông Putin đã thông báo cho nhà lãnh đạo Belarus về các mối quan hệ Nga - Mỹ hiện tại, tập trung vào kết quả của cuộc hội đàm ngày 6/8 với Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff", thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Điện Kremlin cho biết thêm: "Tổng thống Belarus đã cảm ơn những thông tin này và hoan nghênh những nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Các động thái ngoại giao của Tổng thống Putin diễn ra trước khi hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ dự kiến gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8.

Cuộc gặp sẽ đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Lần gần nhất 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.