Nga ra mắt UAV đánh chặn mới

Máy bay không người lái đánh chặn Skvorets-PVO và Kinzhal của Nga được trưng bày (Ảnh: United24).

Các mẫu trưng bày có thiết kế khí động học và cấu trúc đa dạng, trong đó một số tương tự giải pháp từng xuất hiện trên UAV đánh chặn của Ukraine.

Một trong những sản phẩm nổi bật là Skvorets-PVO được trang bị khả năng cất cánh thẳng đứng và hệ thống ngắm tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo, có thể đạt tốc độ tới 270km/h.

Mẫu UAV Kinzhal cũng được giới thiệu, với tốc độ tối đa khoảng 300km/h, khả năng tự động tấn công mục tiêu và tích hợp vào mạng lưới phát hiện UAV tự động.

Ngoài ra, CBST còn trưng bày hệ thống đánh chặn BOLT, nằm trong tổ hợp chống UAV quy mô lớn gồm radar phát hiện mục tiêu, nhận dữ liệu chỉ thị từ người vận hành hoặc hệ thống radar phòng không.

Bên cạnh các thiết bị trên không, CBST còn giới thiệu Krestnik-M, loại UAV tấn công các mục tiêu di động trên biển, có thể phóng từ đất liền, tàu hoặc máy bay. Mẫu này sử dụng thiết kế đuôi chữ V, cánh thẳng có thể mở ra sau khi phóng.

Một mẫu khác là Ovod-PVO, UAV 4 cánh quạt đa nhiệm có thể mang theo đạn động năng hoặc hệ thống kích nổ tích hợp.

Trước đó, các báo cáo cho biết lực lượng Nga, đặc biệt là đơn vị Rubicon, đã áp dụng chiến thuật chống UAV do Ukraine tiên phong, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả bắn hạ các UAV trinh sát của Ukraine, gồm Leleka, Horlytsia, Shark và FlyEye.