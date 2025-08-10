Pháp phát hiện 15 người di cư trong xe tải đông lạnh

Lực lượng an ninh Pháp kiểm tra một xe tải (Ảnh minh họa: AFP).

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của tỉnh Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp, cho biết tài xế xe tải đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóm người di cư khi dừng nghỉ tại một trạm trên đường cao tốc hôm 9/8.

“Tình trạng hạ thân nhiệt cho thấy họ đã ở trong đó nhiều giờ liền”, ông Christian Vedelago, Chánh văn phòng tỉnh trưởng Pas-de-Calais, cho biết.

Theo giới chức trách, 15 người di cư này đến từ Eritrea và đang tìm cách đến Anh.

Bốn người trong số họ đã phải nhập viện, 4 người khác được xác định là trẻ vị thành niên và được bàn giao cho một tổ chức hỗ trợ. Trong nhóm còn có một phụ nữ. Một số người được giải cứu trước đó đã nhận lệnh rời khỏi Pháp.

Ông Vedelago cho biết thêm, tài xế xe tải, quốc tịch Morocco, chở rau củ đông lạnh, không bị điều tra.

Bất chấp các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại các cảng miền Bắc nước Pháp, nơi phà xuất bến sang Anh, và tại hầm xuyên eo biển Manche, người di cư vẫn tìm cách trốn vào xe tải để sang Anh, dù hiện nay tuyến đường được ưa chuộng hơn là vượt biển bằng thuyền nhỏ.