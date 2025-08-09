Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh minh họa: Sky News).

Ông Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

CBS News đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CBS News rằng kế hoạch cuối cùng cho hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa được hoàn thiện, và vẫn có khả năng Tổng thống Ukraine có thể tham gia theo một cách nào đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại bang Alaska của Mỹ.

Nhà Trắng trước đó đã tuyên bố rằng Tổng thống Trump sẵn sàng gặp cả hai nhà lãnh đạo Putin và Zelensky. Tuy nhiên, hôm 8/8, ông Trump ám chỉ rằng trước tiên ông có thể chỉ gặp người đồng cấp Putin.

Theo WSJ, Tổng thống Putin đã nói với đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, rằng Nga sẽ chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine để đổi lấy những nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ từ Kiev và sự công nhận quốc tế đối với các vùng lãnh thổ đã sáp nhập.

Nga tiến rất sâu vào trung tâm Pokrovsk

Rạng sáng 9/8, kênh phân tích DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo về việc quân đội Nga chiếm 2 khu định cư ở vùng Donetsk, cũng như sự tiến công của RFAF theo một số hướng khác.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã chiếm Novokhatskoye và Tolstoy, đồng thời tiến quân gần Verkhnekamenskoye, Novospaskoye, Nikanorovka, Voskresenka, Zeleny Gai và Toretsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng trên mặt trận vào ngày 8/8, RFAF tấn công mạnh nhất theo hướng Pokrovsk, nơi quân phòng thủ đã chặn đứng 33 đợt tấn công của đối phương.

Trước đó, sáng 5/8, DeepState đưa tin lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Popov Yar ở khu vực Donetsk. Theo chính quyền Ukraine, có khoảng 21.700 thường dân, bao gồm 115 trẻ em, vẫn còn ở trong khu vực chiến sự đang diễn ra ở Donetsk.

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến.

Đặc biệt, tình hình xung quanh Pokrovsk đang leo thang trở lại, RFAF đã đạt được một thành công khác gần thành phố. Đoạn video mới nhất từ thực địa cho thấy lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến vào trung tâm. Các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga hiện đã ở sâu bên trong vùng lõi, cách xa vị trí địa lý trước đây được xác nhận.

Những bước tiến tiếp theo của quân đội Nga cũng được quan sát thấy gần Konstantinovka. Trong các cuộc tấn công, lực lượng Moscow đã chiếm được Poltavka và tiến sâu hơn vào làng Rusyn Yar. Tại đây, hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) đang sụp đổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Pokrovsk ngày 8/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến và thọc sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tấn công nhằm cắt đứt tuyến đường hậu cần cuối cùng của quân đội Ukraine bảo vệ Pokrovsk và Mirnograd, loại bỏ cơ hội để đối phương tiếp tế cho khu vực.

Cụ thể, RFAF tiếp tục phát triển thành công một cuộc đột kích sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương theo khái niệm tác chiến cơ động cả trên hướng Dobropolskoye và Pokrovsk.

Bất chấp những nỗ lực tăng cường lực lượng ở Dobropolye và phản công tại Pokrovsk, AFU vẫn không thành công, họ không thể ổn định mặt trận. Việc quân đội Nga giữ vững thế chủ động đã mở ra cơ hội tiến xa hơn ở một số khu vực then chốt.

Cần đặc biệt chú ý đến ngã ba đường Pokrovsk và Dobropolye, nằm giữa hai thành phố Rodinskoye và Belitskoye. RFAF đã đột phá đến ngoại ô làng Shevchenko trong khuôn khổ chiến dịch hình thành vòng cung phía nam của vòng vây Dobropolskoye. Một cuộc tấn công vào khu định cư này đang được chuẩn bị.

Cùng lúc đó, các đơn vị Moscow tiên phong, sau khi đến ngoại ô Shevchenko, đã quay ngoặt về phía nam, cho thấy ý đồ tiếp cận Grishino. Ngôi làng này có tầm quan trọng then chốt trong việc tiếp tế cho lực lượng Kiev trong khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd.

Xét cho cùng, chính ngôi làng này là "tử huyệt" của AFU tại Pokrovsk và Mirnograd. Ngoài ra, còn có tuyến đường cao tốc E50 từ Pavlograd chạy gần Grishino. Nếu quân đội Nga chiếm được khu định cư, trận chiến ở mặt trận này có thể được coi là đã kết thúc, bởi các đơn vị đồn trú của lực lượng Kiev trong khu vực phòng thủ sẽ không còn lựa chọn nào khác để tiếp tế.

Trên cơ sở đó, có thể dự đoán rằng Bộ chỉ huy Ukraine sẽ ra lệnh chiến đấu đến cùng trên các tuyến đường tiếp cận Grishino và ngay trong chính khu vực này. AFU cần nhiều thời gian để sơ tán, bởi vì họ sẽ không còn khả năng rút lui trong trường hợp phải bảo vệ trực tiếp ngôi làng.

Xét đến tình hình tại khu vực Pokrovsk - Mirnograd đang trở nên nguy cấp, rất có thể các đơn vị của lực lượng Kiev sẽ nhận được lệnh rút lui ngay lập tức theo hướng tây bắc. Quan điểm này dựa trên thực tế rằng việc tiếp tục giữ vững các tuyến phòng thủ trong khu vực được mô tả chỉ để đảm bảo việc rút lui.

Trong tình hình tác chiến như vậy, hy vọng về một cuộc phòng thủ lâu dài tại Pokrovsk và Mirnograd là không có cơ sở. Hơn nữa, tình hình đang đe dọa một cuộc bao vây hoàn toàn tất cả các lực lượng Kiev tại đây, kèm theo đó là việc các đơn vị AFU sẽ mất khả năng chiến đấu trong thời gian rất ngắn sắp tới do thiếu hụt nguồn cung.

Trên cơ sở hệ thống phòng thủ của AFU ở phía đông Mirnograd đã suy yếu và các đơn vị Moscow tiền phương đang hoạt động trong khu vực nhà ở tư nhân ở phía đông bắc thành phố, Bộ chỉ huy Kiev bắt đầu rút quân khỏi "cái túi" đang hình thành.

Kênh VoenkorKotenok xác nhận, các mũi thọc sâu của quân đội Nga đang nở bung ra như "bông hoa sen" trong vùng lõi đô thị Pokrovsk.

Bất chấp Kiev tuyên bố rằng chỉ còn các nhóm trinh sát - đặc nhiệm đối phương trong thành phố, quân đội Nga hiện diện trên hầu hết toàn bộ khu vực phía nam phố Shmidt và tiến quân: ở phía tây gần Nhà thờ Konstantino-Yeleninskaya và phố Liza Chaikina, cũng như phố Partizanskaya và Torgovaya; phía bắc ga đường sắt tại khu vực phố Olshansky; từ trung tâm về phía đông, hướng về phố Pushkin thuộc quận Sobachevka, bỏ qua hoặc chặn các ổ kháng cự của lực lượng Kiev ở trung tâm và tiến vào phía sau các khu dân cư cao tầng ở đông nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Pokrovsk ngày 8/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang thọc sâu vào thành phố trên nhiều hướng cùng lúc theo các mũi tên đỏ (Ảnh: MD).

Các đơn vị xung kích Nga được xác nhận tại các khu vực lân cận Lazurny và Shakhtyorsky, cũng như gần Công viên Yubileyny thuộc quận Yuzhny.

Những bước tiến thành công tiếp theo tại đây, cùng với việc tiến quân từ Novopavlovka và Chunishino về phía Gnatovka và Rog, có thể cho phép lực lượng Moscow bao vây và chặn đứng đối phương trong khu vực này.

Lực lượng Kiev đang mở các cuộc phản công gần Novopavlovka và Chunishino, cố gắng ngăn chặn bước đột phá của quân đội Nga về phía Gnatovka. Tuy nhiên, các đơn vị Moscow đang đạt được tiến triển trong các cuộc giao tranh ác liệt gần Chunishino dọc theo tuyến đường sắt.

Các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở sườn đông bắc của khu vực Krasnoarmeysk - Dimitrov.

Lực lượng Moscow cũng đang tham gia chiến đấu ở phía đông bắc Mirnograd (Dimitrov), tại khu định cư Krasny Liman, và ở các khu vực phía bắc và đông bắc (khu vực khai thác mỏ) của thị trấn Rodinskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 8/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đột phá thành công sâu vào trung tâm thành phố tịa những khu vực màu hồng. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Z-committee).

Giao tranh ác liệt trên hướng Druzhkovka

Kênh VoenkorKotenok cho hay, quân đội Nga đang tấn công Belitskoye và Mertsalovo, tiến về Dobropolye, một trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Kiev ở phía tây Donetsk.

Tại bắc Nikanorovka, RFAF đang tấn công Novoe Shakhovo và Volnoye.

Các báo cáo hoạt động cho thấy hoạt động của các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga gần Dobropolye, sự tiến công của quân đội Nga dọc theo bờ tây sông Gruzskaya, phía bắc Volnoye, và một cuộc tấn công vào làng Zolotoy Kolodyaz, nằm ở sườn đông bắc Dobropolye, chỉ cách đường cao tốc Dobropolye - Kramatorsk 3,5km. Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho lực lượng Kiev.

Quân đội Nga cũng đang bao vây Shakhovo từ phía tây, đi vòng qua khu vực Pankovka.

Đối với trung tâm phòng thủ của lực lượng Kiev tại Shakhovo và phía bắc Vladimirovka, mối đe dọa đến từ một động thái bọc sườn tiềm tàng của Nga về phía đông bắc, cụ thể là phía bắc Poltavka dọc theo bờ tây của con sông cùng tên, với khả năng bao vây Shakhovo qua Sofievka, nằm ở phía bắc Shakhovo trên đường cao tốc Druzhkovka.

Tình hình hiện tại cho thấy lực lượng Moscow đang tiếp tục tấn công trong khu vực, đồng thời bỏ qua các vị trí phòng thủ quan trọng của đối phương bất cứ khi nào có thể.

Về phía đông, giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây bắc Rusin Yar và các chiến dịch càn quét đang được tiến hành ở vùng đất thấp phía tây Stepanovka, bao phủ các tuyến đường tiếp cận Konstantinovka ở phía tây nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Druzhkovka ngày 8/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang thọc sâu vào khu vực trung tâm trên nhiều hướng cùng lúc theo các mũi tên đỏ. Kiev kháng cự trên các mũi tên xanh (Ảnh: MD).

Ukraine kháng cự quyết liệt ở Seversk

Các đơn vị thuộc cụm phương Nam RFAF đã tiếp cận tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev bảo vệ vùng ngoại ô phía đông thành phố Seversk và đang tấn công vào sườn đông bắc (trong khu vực Serebryanka) và sườn đông nam (phía bắc Vyemka và tây nam Verkhnekamenskoye), theo kênh VoenkorKotenok.

Lực lượng Kiev đang kháng cự quyết liệt.

Những diễn biến quan trọng cho cả hướng Seversk và hướng Krasny Liman lân cận đang diễn ra tại rừng Kremen, gần khu vực rừng Serebryansky, nơi tiền tuyến vẫn giữ nguyên kể từ năm 2022.

Cụm lực lượng Kiev trong khu bảo tồn thiên nhiên Serebryansky đang bị bao vây. Các đơn vị Moscow đã tiến quân từ phía nam, từ hướng Belogorovka – Grigorovka, và từ Chervonaya Dibrova về phía Serebryanka, đẩy lực lượng Kiev về phía tây, đồng thời tấn công từ rìa phía nam của Torskoye.

Cùng lúc đó, các đơn vị pháo binh và UAV Nga đang tấn công các vị trí AFU và các điểm điều khiển UAV ở phía nam rừng Kremen và các khu vực đồng bằng ngập lụt ở bờ trái sông Seversky Donets.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Seversk ngày 8/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang đánh sập hàng loạt công sự màu hồng của đối phương và tiếp tục tấn công trên nhiều hướng cùng lúc theo các mũi tên đỏ. Kiev kháng cự trên các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 131 cuộc giao tranh trên mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 131 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 33 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 3 tên lửa, tiến hành 54 cuộc không kích, thả 92 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 1.572 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện 4.142 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.