Robot chiến đấu đầu tiên của Ukraine trở thành vũ khí phòng không

Robot gắn bệ phóng tên lửa đất đối không của Ukraine (Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 28).

Robot điều khiển từ xa này mang lại giải pháp phòng không cho các binh sĩ ở tiền tuyến, giúp họ tránh phải đối mặt trực tiếp với mối đe dọa thường trực từ UAV.

Kiev liên tục phải tìm kiếm các lựa chọn phòng không cho các lực lượng đang chiến đấu ở tiền tuyến khi UAV ngày càng dày đặc trên chiến trường. Vì vậy, Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine đã quyết định sáng chế ra robot mặt đất được trang bị vũ khí phòng không để thực hiện nhiệm vụ đầy thách thức này.

Trước đây, binh sĩ có thể sử dụng các hệ thống phòng không vác vai (MANPAD) để bắn hạ máy bay, “nhưng tình hình giờ đã thay đổi”, Lữ đoàn 28 cho biết. Mật độ UAV đông đảo đã biến các khu vực tiền tuyến trở nên khó tiếp cận khi chúng liên tục giám sát và tập kích những mục tiêu chuyển động.

Đơn vị này cho biết họ đã giải quyết vấn đề bằng cách trang bị cho một robot mặt đất tích hợp tên lửa đất đối không Igla, tạo ra hệ thống phòng không đầu tiên của Ukraine được lắp đặt trên phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

9K38 Igla là hệ thống phòng không vác vai do Liên Xô phát triển, được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu nguy hiểm như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, có thể nằm ngoài tầm bắn của súng máy.

Chưa rõ Ukraine có ứng dụng rộng rãi hệ thống phòng không trên robot này hay không nhưng nó cho thấy vũ khí không người lái ngày càng trở nên phổ biến hơn và có thể tác động mạnh mẽ tới cục diện chiến sự.

Từ khi xung đột nổ ra, Nga và Ukraine đều tìm cách phát triển và triển khai công nghệ mới để giành lợi thế trong cuộc chiến tiêu hao này.

Tác chiến bằng UAV và robot đã trở thành lĩnh vực đổi mới nổi bật nhất, khi các hệ thống không người lái được sử dụng trên bộ, trên không và trên biển. Nga và Ukraine liên tục tìm cách nâng cấp UAV để qua mặt đối phương.

Các chuyên gia ví đây giống như một cuộc chạy đua khi một bên đưa ra vũ khí, bên còn lại sẽ tìm cách khắc chế, tạo ra một chu kỳ liên tục. Nhờ đó, các loại vũ khí, khí tài mới liên tục xuất hiện trên tiền tuyến trong thời gian qua.

Robot phòng không này là một ví dụ mới nhất về những cải tiến liên quan tới UGV. Trước đó, quân đội Ukraine đã thử nghiệm các tháp súng máy tự động, giúp binh sĩ có thể khai hỏa ở vị trí an toàn trong giao tranh.

Các đơn vị tiền tuyến cũng gắn súng máy hạng nặng 12,7mm và súng phóng lựu lên phương tiện mặt đất. Một công ty Ukraine thậm chí được cho là đã phát triển một robot chiến đấu mặt đất mới có khả năng mang và phóng nhiều UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV), hoạt động như một “tàu mẹ”.

Ngoài ra, nhiều UGV khác còn đảm nhận các nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần, như tiếp đạn cho tiền tuyến, sơ tán binh sĩ bị thương, đặt mìn, hoặc tấn công xe bọc thép.