Nhà Trắng lần đầu tiên hiểu điều kiện của Nga về chấm dứt xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên kênh truyền hình EWTN hôm 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã mang lại những thông tin mới và quan trọng.

"Lần đầu tiên trong tiến trình này, chúng ta ít nhất đã hiểu được phần nào những gì mà Nga cần để giải quyết, chấm dứt cuộc xung đột này, từ góc độ ngoại giao", ông Rubio tuyên bố, theo bản ghi cuộc phỏng vấn do Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp.

Tuy nhiên, ông Rubio nói thêm rằng điều này không có nghĩa là Mỹ đã chấp nhận các điều khoản của Nga.

"Tôi không khẳng định rằng những gì Nga cần và những gì Ukraine cần là giống nhau. Có sự khác biệt và vẫn còn khoảng cách ở đó", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh trọng tâm ngoại giao hiện tại là nỗ lực thu hẹp khoảng cách.

"Câu hỏi đặt ra cho chúng ta bây giờ là liệu chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa phía Ukraine và phía Nga đến mức đủ gần để Tổng thống có thể tham gia bất kỳ cuộc họp nào và có thể là người kết thúc thỏa thuận này hay không", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, chỉ ra rằng việc đàm phán một nền hòa bình lâu dài trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn là rất khó khăn.

"Nhưng đôi khi cần một lệnh ngừng bắn tạm thời để đưa tất cả các bên ngồi vào bàn đàm phán", ông Rubio nói, đồng thời cảnh báo về nguy cơ các cuộc đàm phán sụp đổ do các cuộc giao tranh đang diễn ra.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ có thể diễn ra vào ngày 15/8.

Trong khi đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau trong vòng vài ngày tới, địa điểm tổ chức hội đàm đã được thống nhất, song sẽ được công bố sau. Ông cũng cho biết các bước chuẩn bị đang được triển khai tích cực.

Theo các nguồn tin, địa điểm tổ chức có thể là một quốc gia vùng Vịnh, nhiều khả năng là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chủ đề chính của cuộc gặp được cho là nhằm thảo luận lệnh ngừng bắn tại Ukraine cùng các khía cạnh khác liên quan đến giải pháp cho cuộc xung đột.

Tổng thống Putin cũng nói rằng UAE có thể là một địa điểm phù hợp cho cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump.

Tín hiệu tích cực

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm nay 8/8 cho biết một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine có thể sắp được thiết lập.

"Có một số tín hiệu nhất định và chúng tôi cũng có trực giác rằng có lẽ việc đóng băng xung đột - tôi không muốn nói là kết thúc, nhưng việc đóng băng xung đột - đang đến gần hơn. Có nhiều hy vọng cho điều này", ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông Tusk cho biết Tổng thống Zelensky "rất thận trọng nhưng vẫn lạc quan", đồng thời Ukraine mong muốn Ba Lan và các nước châu Âu khác đóng vai trò trong việc lên kế hoạch ngừng bắn và một giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột.

Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trao đổi với nhà lãnh đạo Ba Lan về "các lựa chọn ngoại giao khả thi và nhất trí hợp tác vì lợi ích chung của châu Âu". Ông Zelensky cũng thông báo cho thủ tướng Ba Lan về các cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác vào đầu tuần này.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột, kể cả trong khuôn khổ đàm phán 3 bên.

“Ukraine không ngại tham gia các cuộc gặp và kỳ vọng phía Nga cũng sẽ thể hiện cách tiếp cận tương tự. Đã đến lúc chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nhấn mạnh.