Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn khó lường (Ảnh minh họa: DW).

Những động thái ngoại giao tích cực

Kênh Military Summary đưa tin, Điện Kremlin xác nhận sẽ có một cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại UAE. Thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định nhưng dự kiến có thể sẽ diễn ra vào ngày 15/8. Thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực trước những động thái ngoại giao này, vì có hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau trong vòng vài ngày tới, địa điểm tổ chức hội đàm đã được thống nhất, song sẽ được công bố sau. Ông cũng cho biết các bước chuẩn bị đang được triển khai tích cực.

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump sẵn sàng gặp ông Putin với điều kiện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng tham dự.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột, kể cả trong khuôn khổ đàm phán 3 bên.

“Ukraine không ngại tham gia các cuộc gặp và kỳ vọng phía Nga cũng sẽ thể hiện cách tiếp cận tương tự. Đã đến lúc chấm dứt xung đột”, ông nhấn mạnh.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 119 trận đánh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 119 trận giao tranh diễn ra trên mặt trận. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 55 cuộc không kích, thả 104 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 1.724 UAV cảm tử và thực hiện 4.015 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản bẻ gẫy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Orekhov.

Ngân sách Nga bị tác động do giá dầu giảm

European Pravda dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết, trong tháng 7 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực dầu khí của ngân sách liên bang Nga đã giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, (tương đương gần 17 tỷ USD) xuống còn 69,2 tỷ USD.

Nguyên nhân chính là do giá dầu giảm, đồng rúp mạnh lên và xuất khẩu khí đốt sang EU giảm mạnh.

Giá dầu Ural trung bình đã giảm 18,4% xuống còn 60,37 USD/thùng. Nguồn cung khí đốt cho EU đã giảm 50% xuống còn 9,93 tỷ m³.

Bộ Tài chính Nga đã điều chỉnh dự báo doanh thu dầu khí năm 2025 xuống còn 104,4 tỷ USD, giảm 24% so với kỳ vọng trước đó (137,3 tỷ USD).

Giao tranh tiếp diễn ác liệt trên thực địa

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao tích cực đang được khẩn trương tiến hành, trên thực địa, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy binh sĩ Nga đang ở Katerinovka, phía nam Konstantinovka. Đồng thời, họ cũng có thể tiến về làng Stepnohirsk ở Zaporizhia với sự xác nhận trực quan và chiếm giữ các vị trí ở phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Konstantinovka ngày 7/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến và đang bao vây lực lượng Kiev ở gần hồ chứa (Ảnh: Military Summary).

Kênh Geroman cho hay, trên hướng Toretsk (đông nam Konstantinovka), bằng chứng trực quan đã xuất hiện cho thấy các nhóm thiết giáp chở quân đổ bộ của Nga tiến vào Katerinovka. Cũng có thông tin cho rằng lực lượng Moscow đã tiến vào Aleksandro-Shultino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk, gần hồ Kleban-Byk, ở đông nam Konstantinovka ngày 7/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu xám và cắm cờ là nơi họ mới giành được (Ảnh: Geroman).

Nga bắt đầu bao vây Ukraine trong rừng Kremensky

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang tiến hành chiến dịch bao vây quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực rộng lớn thuộc vùng rừng Kremensky.

Việc kích hoạt mặt trận theo hướng Krasnolimansk tại khu vực các làng Torskoye và Zarechnoye đã được thực hiện khi các đơn vị Nga di chuyển trong rừng Kremensky. Lực lượng Moscow tiên phong, với một cuộc tấn công dọc theo bờ bắc kênh Seversky Donets, đã đe dọa khu vực phòng thủ trung tâm của đối phương trong một khu bảo tồn rừng rộng lớn.

Ý đồ tác chiến của Nga là đồng thời trói chặt lực lượng Kiev tại các vị trí rừng có người ở và ngăn chặn đối phương sử dụng lực lượng dự bị để chống lại các mũi tấn công tại khu vực làng Torskoye.

Kể từ tuần trước, tình hình hoạt động của AFU tại khu rừng Kremensky đã trở nên phức tạp hơn đáng kể. Cùng với cuộc tấn công ở phía nam, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công từ các làng Krasnaya Dibrova và Kuzmino, từ bắc xuống nam.

Do đó, quân đội Ukraine đang bị đe dọa bao vây ngay lập tức trên một khu vực rộng hơn 10km2. Tình hình trong khu vực này đặc biệt khó khăn đối với lực lượng Kiev bởi thực tế là nơi đây có nhiều hồ và đầm lầy, các tuyến đường phù hợp cho việc di chuyển bằng ô tô và đi bộ rất hạn chế.

Hiện tại, không thể ước tính được số lượng binh sĩ Ukraine tiềm năng bị mắc kẹt, vì vòng vây vẫn chưa được khép lại. Dù vậy, lính xung kích Nga đã đẩy đối phương vào một tình thế nguy hiểm trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Rừng Kremensky là mặt trận khá yên ắng trong 2 năm qua, các bên chỉ tấn công lẫn nhau lẻ tẻ, và mặc dù cấu hình thực tế của tuyến liên lạc chiến đấu đã thay đổi, nhưng không có bước ngoặt triệt để nào. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi đáng kể.

Nguyên nhân là gì? Điều quan trọng cần lưu ý là các khu vực rừng rậm rất kén chọn chiến thuật mà lực lượng hai bên có thể sử dụng, nói cách khác, trang bị được sử dụng cực kỳ hạn chế. Đối đầu trong rừng là các trận chiến bộ binh. Ngoài ra, do những vấn đề tự nhiên về tầm nhìn do thảm thực vật, cũng như sương mù do sự phong phú của các vùng nước và sự hiện diện của một con sông chảy xiết.

Chính những đặc điểm này đã khiến mặt trận tương đối tĩnh tại trong suốt thời gian qua. Và xét đến việc lực lượng Moscow đạt được kết quả vững chắc như vậy trong một thời gian ngắn, có thể cho rằng quân đội Ukraine gặp phải một vấn đề vốn đã trở thành kinh điển đối với họ. Đó là, AFU không có đủ bộ binh để bố trí trên toàn bộ tuyến phòng thủ, và lính xung kích Nga tìm thấy một khoảng trống để đột phá.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại rừng Kremensky, trên hướng Krasnolimansk ngày 7/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ khép vòng vây rộng khoảng 10km2 đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nga đẩy mạnh tấn công Kupyansk

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Kupyansk, khoảng 60% diện tích làng Moskovka nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Tiến độ đang được cải thiện từng ngày.

Lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga được cho là đã xâm nhập khu định cư Sobolivka nằm phía sau Moskovka, hướng đến đường cao tốc và đầu cầu Oskil.

Về phía thành phố Kupyansk, không có gì ngạc nhiên nếu RFAF chưa thể củng cố ở rìa trung tâm. AFU vẫn kiểm soát hầu hết các tòa nhà cao tầng khiến việc di chuyển của đối phương trở nên khó khăn. Các khu dân cư thấp tầng là nơi dễ giải tỏa nhất trong một thành phố như thế này.

Tới đây, liệu Nga tập trung nhiều hơn vào việc cắt đường cao tốc ở phía nam Sobolivka hay thọc sâu trung tâm thành phố Kupyansk sẽ là diễn biến đáng quan tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được, tiến về ngôi làng Sobolivka tại ô bao quanh bởi đường viền màu vàng (Ảnh: AMP Mapping).

Phòng không Ukraine đánh trả UAV Nga ở Kiev

Cơ quan quân quản vùng Kiev cho biết, rạng sáng 8/8, lực lượng phòng không Ukraine đã khai hỏa đánh trả UAV đối phương ở khu vực.

Báo cáo có đoạn: "UAV đã được phát hiện trong không phận. Lực lượng phòng không đang nhắm vào các mục tiêu".

Do mối đe dọa từ UAV tấn công của Nga ở các khu vực thuộc vùng Kiev, một báo động không kích đã được ban bố vào tối 7/8.

Lúc 00h36 ngày 8/8, báo động không kích lần thứ hai đã được ban bố tại thủ đô Ukraine. Sau đó, lúc 1h20, còi báo động tiếp tục vang lên dồn dập tại thành phố và toàn bộ vùng Kiev.

Ukraine trình làng UAV đánh chặn mới

Một UAV đánh chặn mới đã được phát triển tại Ukraine, được thiết kế để chống lại các UAV tấn công như Shahed (Geran) và Gerber của Nga, tạp chí Militarny cho biết.

Dự án được triển khai nhằm đáp trả các cuộc tấn công thường xuyên vào Ukraine, mà Nga thực hiện bằng các UAV nói trên.

Mẫu UAV đánh chặn mới của Ukraine đang được hoàn thiện để sẵn sàng tham chiến (Ảnh: Bogdan Miroshnychenko).

Theo các nhà phát triển, UAV mới có khả năng hoạt động hiệu quả vào ban đêm, cho phép phát hiện và vô hiệu hóa nhanh chóng các UAV tấn công của đối phương trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Thiết kế này có tính đến các đặc thù của chiến thuật sử dụng UAV Geran, giúp tăng hiệu quả đánh chặn trong điều kiện khó khăn, đặc biệt là trong đêm tối.

Công việc đang được tiến hành để triển khai hệ thống dẫn đường, giúp tự động hóa quá trình đánh chặn và giảm nhu cầu về người vận hành.