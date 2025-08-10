Nhà Trắng sẽ làm rõ về thông tin áp thuế với vàng thỏi

Vàng thỏi (Ảnh minh hoạ: Finance).

Theo một quan chức Nhà Trắng trả lời bằng văn bản cho Bloomberg, chính phủ Mỹ dự kiến công bố sắc lệnh trong thời gian tới nhằm “làm rõ các thông tin sai lệch” về việc áp thuế đối với vàng và các sản phẩm đặc thù khác.

Việc Nhà Trắng sớm ban hành sắc lệnh làm rõ quan điểm được kỳ vọng sẽ trấn an thị trường, giảm bớt sự bối rối do tin áp thuế gây ra.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh chính sách thuế nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump sẽ không có ngoại lệ, sau khi nhiều trường hợp miễn trừ trong nhiệm kỳ đầu được cho là đã làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp áp thuế trước đây.

Trước đó, báo Financial Times ngày 7/8 dẫn một bức thư của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi loại 1kg.

Bức thư đề ngày 31/7 nêu rõ vàng thỏi 1kg và loại 100 ounce sẽ được phân loại theo một mã hải quan thuộc diện áp thuế.

Động thái này có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện và xuất khẩu vàng lớn nhất thế giới. Nhiều cơ sở tinh luyện vàng của Thụy Sĩ đã lập tức chịu tác động, với ít nhất 2 nhà máy được cho là đã dừng hoặc giảm tốc độ giao hàng sang thị trường Mỹ.

Khác với đồng, thép hay nhôm, những kim loại đã chịu thuế của chính quyền Tổng thống Trump, vàng giữ vai trò đặc biệt như một tài sản tài chính và đồng tiền toàn cầu. Trước đó, giới giao dịch cho biết các lô hàng vàng đã bắt đầu bị đình trệ do lo ngại thuế nhập khẩu.