Sập trường học ở Indonesia, 38 người mắc kẹt

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm 38 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, sau khi trường Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo bị sập hôm 29/9.

Hiện trường vụ sập trường học ở Sidoarjo, Indonesia ngày 29/9 (Ảnh: AFP).

Trường Al Khoziny, một trường nội trú Hồi giáo ở tỉnh Đông Java, bị sập trong lúc hàng chục người đang cầu nguyện vào buổi chiều.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường (Ảnh: AFP).

Một người đã thiệt mạng và 102 người phải sơ tán sau khi trường bị sập.

Hàng chục người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát (Ảnh: AFP).

Các nhà chức trách cho biết tòa nhà không chắc chắn đã bị sập trong quá trình xây dựng.

Sập trường học ở Indonesia, hàng chục người mắc kẹt (Nguồn: AP)

"Sự cố bất ngờ khiến vật liệu xây dựng rơi trúng hàng chục học sinh và công nhân", người phát ngôn của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết trong một tuyên bố.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt (Ảnh: AFP).

Lực lượng cứu hộ đang sử dụng các thiết bị hạng nặng, bao gồm máy ủi, để di chuyển đống đổ nát.

Gần 80 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Các thiết bị hạng nặng được triển khai để cứu hộ (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh từ kênh tin tức KompasTV cho thấy các gia đình học sinh tụ tập quanh một tấm bảng trắng, xem danh sách những người sống sót.

Người nhà học sinh chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ (Ảnh: Reuters).

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết nền móng của tòa nhà được cho là không thể chịu được sức nặng của việc xây dựng thêm tầng 4.

Ngôi trường bị sập trong lúc hàng chục người đang cầu nguyện (Ảnh: Reuters).

Các nhà chức trách đang tìm hiểu thêm nguyên nhân vụ việc, đồng thời đẩy nhanh quá trình tìm kiếm người mất tích.

Ít nhất một người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ sập (Ảnh: Reuters).