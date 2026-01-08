Trung Quốc công bố chi tiết vụ dẫn độ trùm lừa đảo Chen Zhi

Ông trùm Chen Zhi bị dẫn độ (Ảnh: SCMP).

Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc (MPS) hôm nay 8/1 cho biết, Chen Zhi (Trần Chí), kẻ bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm xuyên biên giới lớn chuyên đánh bạc và lừa đảo, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc.

Theo MPS, Chen Zhi, công dân Trung Quốc, đã được dẫn độ thành công vào ngày 7/1 với sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan chức năng Campuchia, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng nữa trong hợp tác thực thi pháp luật giữa 2 nước. Thông cáo được đăng kèm một đoạn video cho thấy ông trùm Chen Zhi bị lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc áp giải.

Bộ này cho biết thêm, nhóm tội phạm do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp, bao gồm tổ chức các sòng bạc, lừa đảo, hoạt động kinh doanh trái phép, cũng như che giấu và hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ các tội phạm này.

Hiện Chen Zhi đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật, và các vụ án liên quan đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Một quan chức MPS cho hay, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ ban hành lệnh truy nã đối với một số thành viên chủ chốt ban đầu của đường dây tội phạm do Chen Zhi cầm đầu, đồng thời khẳng định quyết tâm truy bắt và bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang lẩn trốn.

MPS cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các đối tượng phạm tội, kêu gọi họ chấm dứt các hoạt động phi pháp khi còn có thể, lập tức ra đầu thú để được xem xét khoan hồng.

Trước đó, trong một tuyên bố được công bố vào tối muộn 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và theo đề nghị của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc, giới chức trách Campuchia đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc, trong đó có Chen Zhi, sau đó dẫn độ họ về nước.

Theo tuyên bố, chiến dịch này được tiến hành vào ngày 6/1, sau nhiều tháng hợp tác điều tra chung giữa các cơ quan chức năng liên quan của 2 nước.

Bộ này cũng làm rõ rằng quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị tước bỏ theo một sắc lệnh Hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12 năm ngoái, phù hợp với Luật quốc tịch của Campuchia.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho hay các vụ bắt giữ được thực hiện theo đề nghị của phía Trung Quốc và dựa trên quá trình điều tra kỹ lưỡng do các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia tiến hành.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Trong khi đó, Prince Group của Chen Zhi được mô tả là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, sở hữu nhiều dự án tại Campuchia như khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

Ông Chen Zhi hiện cũng bị truy tố vắng mặt tại New York (Mỹ) với cáo buộc điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ USD.