Phản ứng của Trung Quốc về vụ Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: Reuters).

“Việc Mỹ tùy tiện bắt giữ tàu thuyền của các quốc gia khác trên vùng biển quốc tế là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning phát biểu tại cuộc họp báo hôm 8/1, khi bình luận về việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga.

Người phát ngôn cho biết Trung Quốc phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép, cũng như phản đối mọi hành động vi phạm những mục đích và nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và xâm phạm chủ quyền, an ninh của các quốc gia khác”, bà Mao nhấn mạnh.

Quân đội Mỹ hôm 7/1 thông báo bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi tàu này suốt hành trình từ vùng biển Caribe.

Tàu Marinera, trước đây mang tên Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” tại vùng biển quốc tế, ở khu vực phía tây bắc Scotland.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), chiến dịch bắt giữ do Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phối hợp cùng quân đội, thực hiện.

EUCOM nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu chở dầu Marinera nhằm tuân thủ “tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt do đe dọa an ninh và ổn định của Tây Bán Cầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến “hoạt động phong tỏa đối với nguồn dầu mỏ bị trừng phạt và buôn lậu của Venezuela”.

Tàu chở dầu này lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Mỹ vào cuối năm ngoái, sau khi bị cho là tìm cách tiếp cận Venezuela.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố gắng bắt giữ tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối cho lực lượng Mỹ lên tàu và quay đầu tiến ra Đại Tây Dương. Trong quá trình bị truy đuổi, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.

Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận tàu chở dầu Marinera đã bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ “trên vùng biển quốc tế, bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”. Sau khi bị bắt giữ, “liên lạc với tàu đã bị mất”.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24/12/2025, “tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga, phù hợp với luật pháp Nga và luật pháp quốc tế”.

Bộ Giao thông Vận tải Nga nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu Marinera đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhiều khả năng có công dân Nga trong thủy thủ đoàn trên tàu và Nga đã kêu gọi Mỹ bảo đảm “đối xử nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm” đối với các thủy thủ bị bắt, cũng như “cho phép họ sớm được trở về nhà”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump “không e ngại” việc tiếp tục bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt, bất chấp lo ngại rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga và Trung Quốc.