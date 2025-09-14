Indonesia muốn Trung Quốc hỗ trợ xây tường biển 80 tỷ USD

Indonesia đối mặt với mối đe dọa nước biển dâng (Ảnh: AFP).

Theo Ban Thư ký Nội các Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto đã đề cập đến dự án này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 3/9, bên lề cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Prabowo trong tuần này đã triệu tập Bộ trưởng điều phối về phát triển hạ tầng và vùng, Agus Harimurti Yudhoyono, cùng Trưởng Cơ quan Quản lý Bờ biển Bắc Java mới được thành lập, Didit Herdiawan Ashaf, để bàn về dự án.

Tháng 10 năm ngoái, chính phủ Indonesia ước tính chi phí của dự án là 60 tỷ USD, trong khi dự toán mới nhất là 80 tỷ USD.

“Bảo vệ bờ biển phía bắc Java không chỉ cần thiết mà còn hoàn toàn cấp bách để bảo vệ cộng đồng sinh sống dọc bờ biển, vốn thường xuyên bị đe dọa bởi các thảm họa do sụt lún đất, sạt lở và triều cường. Chúng tôi cũng muốn bảo vệ nhiều khu công nghiệp chiến lược và khu kinh tế đặc biệt, trong đó nhiều nơi nằm dọc bờ biển phía bắc Java”, ông Agus nói với các phóng viên.

Tháng 6, Tổng thống Prabowo cho biết ông cân nhắc một bức tường biển dài 500km kéo dài từ Banten ở phía tây Java đến Gresik ở Đông Java, với thời gian thi công từ 15 đến 20 năm. Các khu vực ưu tiên gồm Vịnh Jakarta, phía bắc Semarang, Pekalongan và Brebes ở Trung Java, tất cả đều thường xuyên hứng chịu lũ do thủy triều dâng cao.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ bao gồm việc xây dựng bức tường biển ở Vịnh Jakarta, với chi phí từ 8 đến 10 tỷ USD và thời gian hoàn thành dự kiến trong 8 đến 10 năm.

“Chúng tôi sẵn sàng đón nhận đầu tư từ các công ty Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Trung Đông. Nếu các bạn quan tâm, xin mời cùng tham gia. Nhưng chúng tôi sẽ không chờ đợi”, ông Prabowo nói.

Theo dữ liệu chính thức, bờ biển phía bắc Java đang lún đến 25cm mỗi năm, trong khi Jakarta lún tới 14cm mỗi năm, chủ yếu do khai thác nước ngầm quá mức. Các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo rằng 1/3 Jakarta sẽ bị nhấn chìm vào năm 2050 nếu tình trạng sụt lún tiếp diễn với tốc độ hiện nay.

Thống đốc Jakarta Pramono Anung cho biết thủ đô phải chi ít nhất 5.000 tỷ rupiah (305 triệu USD) mỗi năm để xây dựng bức tường biển dài 19km ở Vịnh Jakarta.

Dự án tường biển khổng lồ là phần mở rộng của chương trình phát triển ven biển quy mô lớn cho Jakarta, bắt đầu từ năm 2014 nhằm bảo vệ thành phố trước nguy cơ lụt do triều cường và sụt lún đất. Chương trình cũng bao gồm kế hoạch xây dựng các bờ kè ven biển dài 46km tại thủ đô vào năm 2040.

Tuy nhiên, các nhà môi trường và nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng dự án tường biển khổng lồ có thể gây rủi ro cho nguồn lực tài chính vốn đã hạn hẹp của Indonesia và ảnh hưởng đến hệ sinh thái mong manh ở bờ biển phía bắc Java.