Cảnh đổ nát sau động đất khiến hơn 800 người thiệt mạng ở Afghanistan

Trận động đất xảy ra đêm 31/8 (Ảnh: Bakhtar).

Một trận động đất mạnh 6 độ xảy ra thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, Afghanistan tối 31/8 đã khiến ít nhất 812 người chết và hơn 2.800 người khác bị thương, nhiều nhà cửa bị hư hại. Đây là trận động đất gây chết chóc nhiều nhất ở Afghanistan kể từ tháng 6/2022, khi một cơn địa chấn mạnh 6,1 độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.000 người.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết các mô hình dự báo cho thấy trận động đất có thể gây thương vong và thiệt hại lớn. Theo cơ quan này, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng thường sinh sống trong các công trình đặc biệt dễ sụp đổ khi xảy ra động đất.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) dự đoán trận động đất gây thiệt hại diện rộng (Ảnh: Times of India).

Chính quyền địa phương cho biết trận động đất đã san phẳng 3 ngôi làng tại tỉnh Kunar và gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực khác. Ít nhất 610 người thiệt mạng tại Kunar và 12 người tại Nangarhar.

Tại thủ đô Kabul, giới chức y tế cho biết lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận những ngôi làng hẻo lánh nằm trong khu vực vốn thường xuyên hứng chịu động đất và lũ lụt.

Nhiều nhà cửa bị san phẳng (Ảnh: Xinhua).

Công tác cứu hộ đang gấp rút diễn ra ở khu vực giáp với tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi nhiều ngôi nhà bằng đất và đá bị san phẳng bởi trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10km lúc nửa đêm.

Trực thăng vận chuyển người thương vong sau động đất (Ảnh: Reuters).

Trực thăng quân sự đã khẩn cấp đưa những người bị thương từ đống đổ nát đến bệnh viện, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người sống sót.

Hình ảnh do truyền thông ghi lại cho thấy trực thăng liên tục đưa người bị thương ra khỏi vùng ảnh hưởng, trong khi dân làng hỗ trợ binh sĩ và nhân viên y tế khiêng nạn nhân lên xe cứu thương.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, tính đến nay, 40 chuyến bay đã vận chuyển 420 thi thể và người bị thương.

Hơn 600 người đã thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương do động đất (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đã huy động toàn bộ nguồn lực để đẩy nhanh việc cứu trợ, nhằm bảo đảm sự hỗ trợ toàn diện và đầy đủ”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Maten Qanee cho biết, nhấn mạnh những nỗ lực từ an ninh, lương thực đến y tế để khắc phục hậu quả từ trận động đất.

Thảm họa này giáng thêm đòn nặng nề vào một quốc gia Nam Á vốn đã kiệt quệ bởi nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo, từ việc viện trợ quốc tế sụt giảm mạnh đến làn sóng hồi hương công dân từ các nước láng giềng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan, “cho đến nay, chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để cung cấp hỗ trợ cho công tác cứu hộ hoặc cứu trợ”.

Afghanistan là quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất chết người, đặc biệt tại dãy Hindu Kush, nơi hai mảng kiến tạo Ấn Độ và Á - Âu giao nhau. Năm ngoái, một loạt trận động đất ở phía tây nước này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.