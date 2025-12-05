Mỹ nâng mức viện trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt nhiều xã, phường (Ảnh: Thành Đông).

Theo thông báo trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào ngày 5/12, Mỹ công bố khoản viện trợ khẩn cấp bổ sung trị giá 750.000 USD nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian vừa qua.

Khoản hỗ trợ này nâng tổng số viện trợ mà Mỹ dành cho Việt Nam trong tháng 10 và tháng 11 lên 1,75 triệu USD, nhằm hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ của chính phủ Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/11, Mỹ công bố khoản viện trợ trị giá 500.000 USD nhằm cứu trợ khẩn cấp các gia đình và cá nhân, đồng thời tăng cường các nỗ lực cứu trợ được chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão.

Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó.

Mỹ nhận thấy những thách thức to lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiệt hại rộng khắp do các cơn bão gây ra, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Việt Nam.

Trước thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra, Mỹ cung cấp viện trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Khoản viện trợ khẩn cấp thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của Mỹ đối với quan hệ Việt - Mỹ, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khó khăn và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn.