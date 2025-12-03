Chiến sự Ukraine đang ngày một thêm ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Tư lệnh Ukraine thông báo "những thông tin đáng khích lệ" từ Kupyansk

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thông báo trên các kênh mạng xã hội cá nhân của ông rằng lực lượng Kiev đã cải thiện đáng kể vị trí chiến thuật của họ tại Kupyansk, tỉnh Kharkov.

Tướng Syrsky cho biết: “Tôi đã làm việc trong các đơn vị thuộc nhóm chiến thuật Kupyansk. Một cuộc trò chuyện ý nghĩa với ban chỉ huy của nhóm tìm kiếm và tấn công. Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp ổn định tình hình ở khu vực Kupyansk".

Ông xác nhận: "Tôi đã nghe các báo cáo tình hình hoạt động - thông tin rất đáng khích lệ. Các đơn vị của chúng tôi đã cải thiện đáng kể tình hình chiến thuật trong thành phố. Các tuyến đường xâm nhập của những nhóm trinh sát - đặc nhiệm của đối phương đã bị chặn đứng. Việc giành lại lãnh thổ Kupyansk khỏi quân đội Nga vẫn tiếp tục, với "thành công" của đối phương chỉ giới hạn ở tuyên truyền".

Theo Tướng Syrsky, quân đội Ukraine đang nỗ lực "dần dần đánh bật đối phương khỏi đầu cầu phía bắc thành phố, cũng như khỏi một số khu vực khác mà binh sĩ Nga vẫn còn hiện diện".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn Kupyansk nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine lập tức phủ nhận.

Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Nga không có bất kỳ thành công trên mặt trận gần đây. "Ví dụ, quân đội của chúng tôi đã đạt được nhiều thành công hơn ở khu vực Kupyansk. Mặc dù Nga tuyên bố chiếm được Kupyansk, nhưng chúng tôi đã sơ tán gần như toàn bộ người dân ra khỏi thành phố", ông nói.

Hôm 28/11, Tổng tư lệnh Syrsky báo cáo rằng việc xác định những binh sĩ Nga "xâm nhập qua chiến tuyến của chúng tôi" vẫn đang được tiếp tục.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 2/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 191 cuộc giao tranh, trong đó có 48 cuộc theo hướng Pokrovsk. Lực lượng Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 39 cuộc không kích, thả 113 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 2.052 UAV cảm tử và thực hiện 2.634 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Dnieper.

Nga dùng bom hạng nặng, dường như là loại FAB-3000, phá hủy cứ điểm Ukraine ở Mirnograd, mở đường cho bộ binh chiếm lĩnh trận địa (Video: Telegram).

Thời điểm quyết định của chiến dịch quân sự đặc biệt đã đến?

Kênh Military Summary nhận định, một tuần quyết định của chiến dịch quân sự đặc biệt đã đến. Một tuần mà mọi thứ có thể sẽ được định đoạt. Quân đội Nga (RFAF) gần như hoàn toàn nắm quyền chủ động trên mọi chiến tuyến. Quân đội Ukraine (AFU) có dấu hiệu kiệt sức, buộc phải rút lui ở một số nơi.

Trong khi đó, một phái đoàn Mỹ đã bay đến Nga để đàm phán các điều khoản của một hiệp ước hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bay đến Paris, có thể là để tìm kiếm sự đảm bảo an ninh. Dường như chiến tranh sắp kết thúc.

Trên thực địa, tình hình ở Zaporizhia đang trở nên căng thẳng hơn. Lực lượng mặt đất Nga đang hoạt động tại trung tâm Stepnohirsk dọc theo các tòa nhà kiên cố xây dựng từ thời Liên Xô. Đồng thời, tình hình cũng không được cải thiện đối với phía Ukraine ở phía đông tỉnh này khi binh sĩ Nga đầu tiên đã có mặt ở trung tâm Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 2/12. Lực lượng Moscow công phá thành phố theo các mũi tên đỏ. Kiev bị đẩy lùi nhưng đang tìm cách tăng viện (Ảnh: Military Summary).

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về việc chính thức kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk hôm 2/12, vào đúng ngày Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Wittkoff và ông Jared Kushner, con rể của ông Donald Trump đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quân đội Nga được cho là đã cắt đôi vòng vây ở Mirnograd thành hai nửa bằng cách đột kích dọc đường ray xe lửa, kênh ZOV Military cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 2/12. Moscow giữ vùng màu nâu tím, tiếp tục đột phá theo mũi tên đỏ, cắt đôi khu vực phòng thủ của đối phương (Ảnh: ZOV Military).

Thành phố Vovchansk ở vùng Kharkov cũng được cho là đã bị chiếm giữ, nơi quân đội Nga phát triển tương đối nhanh trong vài tuần qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 2/12. Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh các khu định cư ở phía nam. Kiev rút lui về phía bắc theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga tập trung công phá Huliaipole

Theo kênh Rybar, trong khi sự chú ý ở hướng đông Zaporizhia đang tập trung vào Huliaipole, các đơn vị của Cụm tác chiến Vostok RFAF đã chiếm được thêm một số khu định cư. Cuộc đột phá đang diễn ra trên một mặt trận rộng lớn, và lực lượng Kiev đang mất dần lãnh thổ ở phía đông sông Gaichur.

Tổng thống Nga Putin đã được báo cáo tóm tắt về sự khởi đầu của chiến tranh đô thị và những thành công của RFAF tại khu vực Huliaipole. "Bàn đạp" ban đầu đã đạt được 2 tuần trước, và giờ đây Ukraine đang mất dần từng ngôi nhà.

Ở phía bắc, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 37 RFAF đã kiểm soát Dobropillia và sắp xâm nhập Varvarovka. Cả hai khu định cư này đều nằm ở bờ đông Gaichur, trong khi AFU thiết lập một tuyến công sự ở bờ tây.

Nếu quân đội Ukraine không giữ được khu định cư, có thể thấy một bước đột phá rộng lớn khác của lực lượng Moscow trên tuyến phòng thủ. Do đó, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng củng cố tuyến Rozhdestvenskoye - Vozdvizhevka. Tuy nhiên, với việc tiền tuyến đang lùi dần và số lượng các cuộc tấn công bằng UAV ngày càng tăng, không chắc chắn rằng họ sẽ có đủ trang thiết bị công binh và nhân lực.

Ở phía đông Huliaipole, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ 38 RFAF chính thức thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Zeleny Hai. Ngôi làng nhỏ này, giống như Vysokoye lân cận, nằm trên vùng đất cao và có giá trị chiến thuật trong trận đánh giành Huliaipole.

Tình hình của quân đội Ukraine tiếp tục xấu đi: họ hầu như đã mất Mezhdurechye, và chỉ còn lại Varvarovka ở phía đông Gaichur. Cả hai con đường dẫn đến Huliaipole đều đang bị UAV tấn công, khiến việc triển khai quân tiếp viện trở thành một nhiệm vụ đầy thách thức đối với AFU.

Dường như quân đội Ukraine sẽ không có thời gian để xây dựng lực lượng bảo vệ Huliaipole. Và một số "đội cứu hỏa" từ Trung đoàn 225 và 33 AFU, trước đây được triển khai đến thành phố, cho đến nay chỉ có thể tạo sự khác biệt bằng cách công bố các cảnh quay lưu trữ, được trình bày như những "thành công" nhằm khích lệ tinh thần.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 2/12. Moscow kiểm soát vùng màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía thành phố Huliaipole. Kiev rút lui theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, kênh Suriyakmaps đưa tin thận trọng hơn về tình hình ở 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Cụ thể, tại Novopavlovka (Dnirpopetrovsk), quân đội Ukraine đã tái chiếm hoàn toàn khu vực Ivanovka, đưa tiền tuyến trở lại bờ bắc sông Vovcha.

Đồng thời Suriyakmaps xác nhận, ở Huliaipole (Zaporizhia), RFAF đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Dobropillya. Ở khu vực đối diện, họ cũng có mặt trong các tòa nhà cao tầng thuộc vùng trung tâm Stepnohirsk và chiếm được một loạt vị trí ở phía đông nam khu vực này và phía đông bắc Kamyanske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka ngày 2/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tuyên bố kiểm soát Vovchansk

Báo cáo cuối ngày 2/12 của Readovka xác nhận, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Vovchansk (Volchansk), mở đường cho việc đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi khu vực biên giới đông bắc Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và Vovchansk. Pokrovsk được nhắc đến nhiều lần trong các báo cáo của Readovka do tầm quan trọng đặc biệt của nó, cả về mặt tác chiến lẫn truyền thông. Tuy nhiên, Vovchansk cũng là một thành công quan trọng.

Việc giành được Vovchansk giúp RFAF đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Kiev khỏi toàn bộ khu vực biên giới phía đông của vùng Kharkov, bao gồm các quận Vovchansk, Velykoburluk và Dvurechansk.

Với việc mất Vovchansk, quân đội Ukraine đã mất đi "xương sống" trong hệ thống phòng thủ phía đông Seversky Donets. Giờ đây, lực lượng Moscow có thể tiếp tục phát triển về phía làng Bely Kolodez, nơi từng là căn cứ tiếp tế cho quân đồn trú của đối phương tại Vovchansk. Những bước phát triển tiếp theo sẽ cho phép họ tiếp cận hậu phương và sườn của nhóm AFU được triển khai để ngăn chặn các đơn vị RFAF hoạt động từ thị trấn Valuyki thuộc vùng Belgorod.

Tình hình được mô tả ở trên đã thúc đẩy Bộ chỉ huy Kiev mở các cuộc tấn công sớm hơn vào hồ chứa Belgorod, làm dâng cao mực nước ở hạ du. AFU đã sử dụng chiến thuật này để cản trở hoạt động và làm phức tạp thêm công tác hậu cần của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF.

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của quân đội Nga. Mục tiêu của Bộ chỉ huy Kiev là giành càng nhiều thời gian càng tốt. Họ cho rằng việc tiếp tục giữ Vovchansk là lãng phí do không còn tiềm năng phòng thủ khu vực phía nam thành phố, dọc theo bờ đông và hồ chứa Pechenezh.

Theo đó, AFU phải rút các đơn vị khỏi khu vực được phân định bởi tam giác các làng Bely Kolodez, Olkhovatka và Velykyi Burluk. Xét cho cùng, việc họ sắp mất toàn bộ khu vực Kupyansk sẽ mở đường cho lực lượng Moscow đến Chuguev. Trong bối cảnh như vậy, nguy cơ nhóm đơn vị Kiev bị cô lập ở phía đông bắc vùng Kharkov là điều không thể tránh khỏi.

Quân đội Ukraine đã quyết định hành động trước khi thời điểm quan trọng bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, tất cả những dấu hiệu cho thấy lực lượng Kiev đang chuẩn bị từ bỏ vùng đông bắc Kharkov không có nghĩa là họ sẽ rút lui và rút lui trong vòng một tuần.

Quá trình này sẽ kéo dài, và AFU sẽ phản công bằng mọi cách có thể. Việc "buông xuôi" nhanh chóng trên diện rộng là điều không thể chấp nhận được đối với Kiev, vì lý do truyền thông và chính trị, do đó họ chấp nhận thương vong vì "danh tiếng".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 2/12. Moscow mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ, tuyên bố chính thức chiếm giữ thành phố này (Ảnh: Readovka).

Seversk nằm trong thế "gọng kìm"

Quân đội Nga đang áp sát Seversk (Siversk), phát triển các cuộc đột kích vào Svyato-Pokrovskoe và xâm nhập trung tâm ngôi làng. Trong khi đó, RFAF đã tiến về phía nam từ Zvanovka, kênh Rybar cho biết.

Mặc dù các cảnh quay giám sát khách quan từ phía Nga thường được công bố với độ trễ nhất định, nhưng hiện tại họ được cho là giành nhiều thành công hơn đáng kể quanh Seversk.

Sự hiện diện của AFU tại một số cứ điểm ở phía tây Zvanovka và phía bắc Svyato-Pokrovskoe vẫn còn là một dấu hỏi. Lực lượng Kiev trước đây đã thiết lập các cứ điểm vững chắc tại đây, nhưng do thiếu hụt nhân sự, họ dường như không thể bổ sung thêm quân.

Tại trung tâm Seversk, giao tranh vẫn tiếp diễn. Theo các tuyên bố chính thức, các nhóm xung kích Nga đang tự tin xâm nhập thành phố. Do đó, nhiều khả năng sẽ có thêm những tin tức cụ thể hơn về thành công từ đây.

Điều đáng chú ý là không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Nga phát triển từ tuyến Petrovskoye-Vasyukovka, mặc dù việc kiểm soát Svyato-Pokrovskoe đã được chính thức công bố vào ngày 23 và 27/11. Tuy nhiên, báo cáo về các cuộc đột kích vào Svyato-Pokrovskoe cũng chỉ mới được xác nhận.

Về cơ bản, điều này liên quan đến việc hình thành một "gọng kìm" xung quanh Seversk, nghĩa là Bộ chỉ huy Kiev chỉ có thể tiếp tế cho lực lượng của mình trong thành phố bằng đường bộ thông qua các con đường dã chiến trên các cánh đồng.

Đồng thời, việc RFAF chiếm giữ các cao điểm ở phía tây thành phố sẽ ngăn chặn giao tranh kéo dài ở các khu vực đông dân cư và cho phép họ phát triển xa hơn về phía Sloviansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 2/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Chuyện gì đang xảy ra ở Konstantinovka?

Mặc dù chỉ có những báo cáo từ sườn phía bắc mặt trận, nhưng đã có một số thành công của quân đội Nga được xác nhận ở vùng ngoại ô phía đông nam Konstantinovka.

Trên tuyến Predtechino - Ivanopol, lực lượng Moscow mở một loạt cuộc xung phong vào vùng ngoại ô thành phố và thiết lập một vị trí gần kho xe điện và xe chở hàng, cũng như tại doanh nghiệp vận tải cơ giới. Trước đây, các nhóm xung kích nhỏ hoạt động trong khu vực tư nhân, nhưng hiện tại họ đã tập trung được lực lượng tại đó.

Việc phá sập một số cứ điểm trước đó, cũng như việc kiểm soát Ivanopol, đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Ngay cả khi quân đội Ukraine vẫn tiếp tục hiện diện ở Pleshcheyevka và Nelepovka, việc tiếp cận Konstantinovka trở nên dễ dàng hơn đối với RFAF.

Ở sườn phía nam, tình hình vẫn căng thẳng. Lực lượng Moscow đang tấn công về phía bắc từ Yablonovka, với những thành công cục bộ, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về những thay đổi quy mô lớn trong các khu vực kiểm soát.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, sau khi trận chiến giành khu vực Pokrovsk - Mirnograd kết thúc, có khả năng các nỗ lực thực hiện các hoạt động đột phá sẽ được tăng cường cả ở Konstantinovka và ở hai bên sườn, theo hướng Druzhkovka hoặc Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV đưa tin, quân đội Nga đã đột phá vào trung tâm Konstantinovka từ phía các khu vực đông dân cư mới được kiểm soát là Ivanopole và Alexandrov-Shultno. Họ đang phát triển dọc theo đường Bahmutskaya. Đây là một trong những đại lộ chính trong vùng đô thị lõi.

Đại lộ này dẫn đến khu trung tâm với những tòa nhà nhiều tầng mà lực lượng Kiev có thể sử dụng làm căn cứ hỗ trợ để ngăn chặn đối phương tại Konstantinovka. Đây không phải là thành trì duy nhất của họ, AFU đã có các vị trí lâu dài tại Glassworks và ga đường sắt Konstantinovka.

Do vậy, không nên mong đợi tiến triển nhanh chóng ở một thành phố được phòng thủ tốt như vậy, và việc quân đội Nga công phá Konstantinovka có nhiều khả năng sẽ giống với các trận chiến gần đây tại Pokrovsk hoặc Kupyansk.