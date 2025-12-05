Nga - Mỹ đồng loạt phát tín hiệu tích cực về chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: EPA).

Theo thông tin trên trang web của Nhà Trắng vào ngày 5/12, Mỹ đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, một trong những điểm chính là chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ coi việc khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu của Washington tại châu Âu.

Mỹ muốn khôi phục sự ổn định ở châu Âu và tin rằng nền tảng cho điều này là việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Washington cũng cam kết chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong thời gian sớm nhất để "ổn định nền kinh tế châu Âu" và giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ trang giữa các nước châu Âu và Nga.

Washington muốn châu Âu mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ và đối xử công bằng với các doanh nghiệp Mỹ.

Theo chiến lược mới, Mỹ cũng muốn NATO không còn bị coi là một "liên minh không ngừng mở rộng" và châu Âu phải tự chịu trách nhiệm về quốc phòng của mình.

Một điểm đáng chú ý trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới là Mỹ không còn coi Trung Đông là yếu tố chi phối trong chính sách đối ngoại của Washington, trong khi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là nơi diễn ra một trong những cuộc cạnh tranh địa chính trị và kinh tế quan trọng của thế kỷ này.

Vào tháng 11, Mỹ đã công bố một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Phiên bản ban đầu của kế hoạch hòa bình bao gồm 28 điểm. Châu Âu và Ukraine cho rằng các điều khoản trong kế hoạch này có lợi nhiều hơn cho Nga.

Vào ngày 23/10 và 30/10, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đàm phán để hoàn thiện kế hoạch hòa bình theo hướng có lợi hơn cho Kiev. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), cuộc họp thứ hai tại Miami (Mỹ).

Vào ngày 2/12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Nga và thảo luận về kế hoạch hòa bình cập nhật.

Sau 5 giờ đàm phán, Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, tuyên bố chưa có thỏa hiệp nào được đạt được, nhưng các bên sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Tổng thống Putin sau đó cho biết ông đã bác bỏ một số đề xuất trong kế hoạch hòa bình của Mỹ, đồng thời xác nhận kế hoạch này hiện có 27 điểm và được chia thành 4 phần.

Tổng thống Putin tái khẳng định yêu cầu của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ giành quyền kiểm soát khu vực này bằng vũ lực, trừ khi quân đội Ukraine rút lui.

Theo báo New York Times, một phần trong kế hoạch hòa bình liên quan đến chủ quyền của Ukraine, đặc biệt là các hạn chế về quy mô của lực lượng vũ trang Ukraine và tầm bắn tên lửa. Các phần khác liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga sau chiến tranh, và các vấn đề rộng hơn về an ninh châu Âu.

Động thái của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội đàm ở New Delhi ngày 5/12 (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin ngày 5/12 cho biết Nga và Mỹ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine và Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác với phái đoàn Mỹ.

"Chúng tôi đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với sự tham gia của Tổng thống Nga. Điều này rất đáng khích lệ, và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với nhóm đàm phán Mỹ hiện tại”, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, quan chức tham gia cuộc đàm phán hôm 2/12, cho biết.

Ông Ushakov nói rằng Điện Kremlin đang chờ đợi "phản ứng của các đồng nghiệp Mỹ" sau cuộc đàm phán tại Moscow.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm Ấn Độ vào ngày 5/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn Thủ tướng Modi vì sự quan tâm và nỗ lực của ông nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đã có cơ hội - và ngài đã cho tôi cơ hội đó - để nói chi tiết về những gì đang diễn ra tại Ukraine và về các bước mà chúng tôi đang thực hiện cùng với một số đối tác khác, bao gồm cả Mỹ, nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này", Tổng thống Putin nói.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ ngày 4/12, Tổng thống Putin nói rằng Moscow muốn chấm dứt cuộc chiến mà phương Tây đã phát động chống lại Nga, sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm.

Ông Putin tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine vì nhiều lý do, bao gồm cả lý do nhân đạo.

Theo nhà lãnh đạo Nga, cả Mỹ và Tổng thống Trump đều có lý do riêng để mong muốn xung đột được giải quyết nhanh chóng.