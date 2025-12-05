Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương

Một tàu nghi do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ (Ảnh: Chính phủ Mỹ).

Theo bài đăng trên mạng X của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM) vụ tấn công khiến 4 người trên tàu thiệt mạng.

“Chiến dịch Southern Spear đã tiến hành một cuộc tấn công sát thương nhằm vào một tàu trong vùng biển quốc tế do một tổ chức khủng bố vận hành. Tình báo xác nhận tàu này chở ma túy bất hợp pháp và di chuyển trên một tuyến buôn lậu ma túy quen thuộc ở Đông Thái Bình Dương", bài đăng của Bộ Tư lệnh miền Nam nêu rõ.

Bộ Tư lệnh Miền Nam cho biết, "4 kẻ khủng bố ma túy là nam giới trên tàu đã thiệt mạng" trong cuộc không kích mới nhất này, nâng tổng số người chết trong chuỗi chiến dịch lên ít nhất 87 người kể từ khi bắt đầu vào tháng 9.

Chiến dịch mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang điều tra nghi vấn vi phạm luật quốc tế trong một chiến dịch tương tự từ đầu tháng, vốn đang làm dấy lên lo ngại lực lượng quân đội Mỹ có thể bị truy tố trong tương lai.