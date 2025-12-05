Iran tập trận rầm rộ tại Eo biển Hormuz và Vịnh Oman

Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ hôm 20/8 (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, cuộc tập trận quân sự rầm rộ này kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ hôm 4/12 tại Eo biển Hormuz chiến lược và Vịnh Oman.

Mục tiêu tập trận là nhằm chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài đồng thời nhấn mạnh mức độ sẵn sàng cao và "tinh thần bất khuất, kiên cường" của các lực lượng trong việc đối phó với mọi mối đe dọa.

"Trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự kéo dài 2 ngày nhằm đối phó với các mối đe dọa từ nước ngoài, hải quân IRGC đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các mục tiêu mô phỏng trên biển", Reuters đưa tin.

Theo truyền thông Iran, đã có một đợt phóng tên lửa quy mô lớn gồm tên lửa hành trình Qadr-110, Qadr-380 và Qadr-360 cùng các tên lửa đạn đạo, nhắm vào các mục tiêu ở Vịnh Oman. Đồng thời, máy bay không người lái cũng tấn công các căn cứ địch giả định.

Trước đó, Iran đã tổ chức một cuộc tập trận chống khủng bố ở Tây Bắc nước này, với sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo Đài Truyền hình Nhà nước Iran, cuộc tập trận này nhằm mục đích gửi tín hiệu "hòa bình và hữu nghị" tới các quốc gia láng giềng, đồng thời cảnh báo đối thủ rằng "bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt".

Các cuộc tập trận trên bộ và trên biển diễn ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6, trong đó Mỹ đã cùng Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Các nước phương Tây xem chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vừa là mối đe dọa quân sự thông thường đối với sự ổn định khu vực, vừa là một cơ chế tiềm tàng để Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

SCO, Khối An ninh và Kinh tế Á - Âu được thành lập năm 2001 để chống khủng bố, ly khai và chủ nghĩa cực đoan, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung giữa các thành viên.

Cuộc tập trận trên bộ ở phía tây bắc là hoạt động quân sự mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận của SCO nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và đối tác. Các nước gồm Ả rập Xê út, Iraq, Oman và Azerbaijan cũng tham gia vào các cuộc tập trận chống khủng bố xuyên biên giới này.