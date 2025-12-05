Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga phóng tên lửa (Ảnh đồ họa: Telegram).

Sau 15 năm phát triển và hoàn thiện, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga, được NATO định danh Felon (Sát thủ), đã chứng minh khả năng vượt trội, không thua kém các đối thủ phương Tây.

Sự xuất hiện của Su-57 tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025 (Dubai Airshow 2025) đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên gia và khách hàng quốc tế, khẳng định vị thế của Nga trong ngành công nghiệp hàng không quân sự.

Vượt qua mọi hoài nghi: Công nghệ tiên tiến được hé lộ

Khi Su-57 ra mắt, nhiều chuyên gia quân sự đã tỏ ra hoài nghi về khả năng Nga có thể hoàn thành một chương trình vũ khí phức tạp như vậy sau sự tan rã của Liên Xô. Tuy nhiên, qua các mẫu thử T-50, Su-57 đã liên tục được hoàn thiện và chứng minh khả năng vượt trội tại các triển lãm quân sự gần đây, đặc biệt là tại Dubai Airshow 2025.

Những màn trình diễn ấn tượng của Su-57 tại Dubai, dưới sự điều khiển của Anh hùng Liên bang Nga Sergei Bogdan, đã thể hiện khả năng cơ động cao ở các góc tấn công cực đại, cùng với các động tác phức tạp như "rắn hổ mang" Pugachev, "chuông" và xoay tròn phẳng.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga đã được thử lửa trên chiến trường và chứng minh được tính năng vượt trội (Video: Tập đoàn Sukhoi).

Tại triển lãm, nhiều tính năng hiện đại của Su-57 lần đầu tiên được giới thiệu công khai. Bên cạnh radar hàng không mảng định pha chủ động (AESA) và buồng lái kính hóa với màn hình hiển thị thông tin cỡ lớn, khoang chứa vũ khí trong thân máy bay cũng được tiết lộ. Đây là yếu tố then chốt liên quan đến khả năng tàng hình và chiến đấu của Su-57.

Su-57 được trang bị 4 khoang vũ khí, gồm 2 ở trong thân và 2 ở bên hông, cùng với các giá treo bổ sung dưới cánh. Các khoang chứa vũ khí kín giúp Su-57 duy trì ưu thế tàng hình, cho phép tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn trước khi bị phát hiện.

Điểm nhấn khác là động cơ phản lực thế hệ mới AL-51F1 ("Sản phẩm 30"), có khả năng tạo ra lực đẩy kết hợp lên tới 22.000kg. Động cơ này cho phép Su-57 bay siêu thanh mà không cần đốt tăng lực, đạt tốc độ 3.000km/h và độ cao 20.000m, mở rộng tầm hoạt động và tăng khả năng tàng hình khi hoạt động ở độ cao thấp.

Công nghệ ePilot, một trợ lý ảo giúp đơn giản hóa công việc điều khiển máy bay, cũng được hoàn thiện trên Su-57 và các biến thể xuất khẩu, giúp phi công tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu và đánh giá tình huống.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga khoe vũ khí tại Dubai Airshow 2025 (Ảnh: UAC).

Khả năng áp chế phòng không đối phương

Tạp chí Military Watch nhận định, khả năng tàng hình và năng lực tấn công áp chế phòng không của Su-57 đã được nâng cấp đáng kể, minh chứng qua các hoạt động tại Ukraine. Với tên lửa hành trình chống radar Kh-58UshKE chứa trong khoang vũ khí kín, Su-57 có thể tấn công các hệ thống phòng không hiện đại từ cự ly an toàn.

"Tầm bắn 250km của tên lửa bổ sung cho khả năng bay cực kỳ xa của Su-57 và tốc độ Mach 3,6 khiến nó trở thành một trong những loại tên lửa nhanh nhất thế giới", tạp chí Military Watch nhấn mạnh.

Tạp chí National Interest cũng nhận định, khả năng mang theo lượng vũ khí lớn (tới 6 đạn tên lửa không đối không hoặc không đối đất) trong khoang của Su-57 làm tăng tính sát thương của loại máy bay này.

Phiên bản nâng cấp Su-57M1 được trang bị động cơ AL-51F-1 mới, khung máy bay được thiết kế lại và khoang vũ khí bên trong được hiện đại hóa. Máy bay còn được trang bị radar tích hợp mới và hệ thống ngắm mục tiêu gắn trên mũ phi công, cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu.

Tiềm năng xuất khẩu và ưu thế chiến trường

Chuyên gia quân sự phương Tây Joseph Trevithick nhận định, Su-57 có thể là một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các quốc gia không thể mua F-35 hay F-22 của Mỹ.

"Nguyên mẫu bay thử nghiệm tiền sản xuất được ra mắt tại Triển lãm Hàng không Dubai, còn được gọi là T-50-9, có hệ thống màn hình buồng lái góc rộng mới. Điều này được cho là tương tự cấu hình Su-57E mà Nga đang cung cấp cho các khách hàng xuất khẩu tiềm năng", ông Trevithick viết.

Buồng lái của Su-57 Nga lộ diện ở Dubai Airshow 2025 đã gây ấn tượng mạnh (Ảnh: Military Watch Magazine).

Tổng giám đốc điều hành Rostec, Sergey Chemezov, khẳng định Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất đã tham chiến đối đầu với các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ và phương Tây tại Ukraine. Điều này mang lại cho chiến đấu cơ Nga những kinh nghiệm thực chiến "dữ dội và phức tạp" mà F-22 hay F-35 không có.

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nhấn mạnh, Su-57 vượt trội hơn máy bay Mỹ về khả năng cơ động và được trang bị hệ thống radar dự phòng tạo ra trường radar hình cầu, giúp phi công quan sát toàn bộ tình hình xung quanh và định vị mục tiêu chính xác. "F-22 và F-35 không có khả năng này", ông Leonkov giải thích.

Với chính sách "không điều khoản chính trị" của Nga, Su-57 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lọt vào top vũ khí bán chạy trên thị trường quốc tế, tương tự như các thế hệ máy bay tiền nhiệm của Sukhoi.