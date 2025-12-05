Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Anh sẵn sàng chuyển 10,6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine

The Times, trích dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ Anh sẵn sàng chuyển 8 tỷ bảng Anh (hơn 10,6 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Theo đó, khoản kinh phí này sẽ trang trải hơn 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm tới, vừa để tiếp tục phòng thủ, vừa để tài trợ cho việc tái thiết đất nước trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Anh đang cố gắng đàm phán với Liên minh châu Âu và các quốc gia khác, bao gồm Canada, để phân bổ tới 100 tỷ bảng Anh cho nhu cầu quân sự của Ukraine.

Trước đó, hôm 3/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố hai quyết định về việc tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, một trong số đó đề xuất sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga tại EU để cung cấp cho Ukraine một "khoản vay bồi thường".

Ngay cả trước khi đề xuất mới được công bố, Bỉ - nơi lưu giữ hầu hết tài sản của Nga tại EU - đã bày tỏ lo ngại về hậu quả pháp lý và gọi đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Đồng thời, các nước EU khác phản đối việc cung cấp cho Bỉ các khoản bảo lãnh không giới hạn để gỡ bỏ lệnh phong tỏa khoản vay cho Ukraine.

UAV Ukraine tập kích vùng Krasnodar của Nga

Truyền thông Nga đưa tin, rạng sáng 5/12, UAV, được cho là của Ukraine, đã tập kích cảng Temryuk, thuộc vùng Krasnodar, Nga, gây thiệt hại và hỏa hoạn.

Ban đầu, các nhóm công chúng Nga đưa tin rằng cảng Temryuk ở vùng Krasnodar đang bị UAV tấn công. Sau đó, có báo cáo về thiệt hại đối với các bồn chứa nhiên liệu và hỏa hoạn.

Sở chỉ huy tác chiến của Nga ở vùng Krasnodar xác nhận thông tin về thiệt hại, và hỏa hoạn đã được dập tắt bởi 8 phương tiện chữa cháy.

Cảng Temryuk là một cảng ở Vịnh Temryuk thuộc Biển Azov trên Bán đảo Taman thuộc Lãnh thổ Krasnodar.

Trước đó, đêm 4/12, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy thuốc nổ Nevinnomyssk Azot ở Stavropol, Nga.

Tình hình xấu đi với Ukraine ở Huliaipole

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình phía bắc Huliaipole đang trở nên tồi tệ hơn đối với phía Ukraine. Quân đội Nga (RFAF) đang ở ngôi làng cuối cùng án ngữ ngay phía trước Huliaipole dọc theo tuyến đường chính.

Giao tranh tiếp tục diễn ra xung quanh khu vực Mirnograd. Hình ảnh định vị địa lý xác nhận các trận đọ súng đang diễn ra ở phía bắc thành phố và cả ở làng Rivne.

Huyết mạch hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) ở phía bắc tỉnh Donetsk tiếp tục bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tập kích bằng UAV. Tuy nhiên, hiện tại có rất ít báo cáo về các cuộc tấn công ở Liman (Lyman). Tình hình ở Seversk (Siversk) cũng rất khó đánh giá.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/12. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công trên toàn bộ mặt trận (Ảnh: Military Summary).

Lối thoát nào cho binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk - Mirnograd?

Bất chấp những báo cáo từ phía Ukraine cho rằng "tình hình khó khăn nhưng được kiểm soát", quân đội Nga trên thực tế đã bao vây Mirnograd và trận chiến giành khu vực Pokrovsk - Mirnograd đang gần kết thúc. Dường như quân đội Ukraine đang rút lui về phía tây bắc, theo kênh Rybar.

Lực lượng Moscow thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn các vành đai rừng giữa Pokrovsk và Krasnyi Liman, đẩy lùi đối phương khỏi vị trí gần khu phức hợp nông nghiệp - công nghiệp cũ và con đường liền kề. Kết quả là, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã bao vây nhóm binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt ở phía bắc Mirnograd.

Các thành viên riêng lẻ của quân đội Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng điều này giờ đây gần như bất khả thi. Hàng trăm binh sĩ Ukraine vẫn còn trong thành phố, nhưng họ hầu như không thể kháng cự có tổ chức.

Hơn nữa, việc tiến chiếm khu vực dân cư đông đúc trở nên phức tạp do số lượng lớn dân thường, và quân đội Ukraine thường xuyên thiết lập các vị trí trong nhà.

Giao tranh ác liệt nhất hiện đã chuyển sang tuyến Grishino - Belitskoye. Quân đội Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát các khu định cư này nhằm ngăn lực lượng Kiev rút lui, điều này sẽ cho phép RFAF tiến về một thành phố lớn khác, Dobropillia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 4/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 51 đợt xâm nhập của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 154 cuộc giao tranh quân sự xảy ra, trong đó có 51 cuộc ở Pokrovsk. Lực lượng Moscow tiến hành 38 cuộc không kích, thả 119 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.207 UAV và thực hiện 3.875 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Riêng tại Pokrovsk, các đơn vị Nga đã 51 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự Ukraine nhưng bất thành.

Nga kiểm soát gần như toàn bộ Stepnogorsk

Kênh RVvoenkor cho biết, lính dù Nga đã chiếm được hầu hết Stepnogorsk và đang loại bỏ đối phương ở Primorskoye, tiến về thành phố Zaporizhia, thủ phủ của vùng.

Ở cánh trái mặt trận Zaporizhia, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động đột phá tích cực. Sau khi chiếm được Plavni, lính dù Nga kiểm soát khoảng 3/4 Primorskoye, nằm dọc theo bờ hồ Kakhovka. Lực lượng Kiev thỉnh thoảng lại tiến hành phản công từ phía tây bắc.

RFAF tiếp tục chiến đấu tại Stepnogorsk, chiếm giữ gần hết thành phố. Lính dù Nga kiểm soát khu vực trung tâm, phía nam và phía đông thị trấn, chiếm giữ nhiều tòa nhà cao tầng và sử dụng chúng làm bàn đạp để tiến lên phía bắc. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Trước đó, quân đội Ukraine đã huy động lực lượng dự bị để phản công ở Primorskoye và Stepnogorsk, nhằm ngăn chặn bước tiến của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Stepnogorsk ngày 4/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Hồi chuông báo động ở Seversk

Báo cáo cuối ngày 4/12 của Readovka nhận định, quân đội Nga đang tiến rất gần tới việc hình thành một vòng vây mới đối với các đơn vị Ukraine tại Seversk.

Cụ thể, Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF phá vỡ tuyến phòng thủ của Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU tại làng Svyato-Pokrovskoye. Lực lượng Kiev đã lùi về và cố thủ trên vùng đất cao ngay phía sau làng, cố gắng bảo vệ hành lang rút lui về phía tây.

Mạng lưới những ngọn đồi gần Svyato-Pokrovskoye và Reznikovka không tạo ra thế phòng thủ nào cho quân đội Ukraine. Những vùng đất cao này là tuyến phòng thủ cuối cùng giúp AFU chống lại đối phương ở đầu phía nam của "nút cổ chai", nơi các đơn vị đồn trú tại Seversk, đại diện bởi các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54, có thể thoát ra.

Nhưng những vấn đề nghiêm trọng của AFU không dừng lại ở đó. Quân đội Nga đang tìm cách tiếp cận Seversk từ Platonovka. Do đó, lực lượng Kiev gần như đã rơi vào vòng vây.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine thể hiện rõ trên toàn bộ khu vực mặt trận. Tình hình nguy cấp đối với AFU gần Seversk tạo cơ hội cho RFAF tiếp tục tấn công về phía nam. Các đơn vị xung kích Moscow đã chiếm được Vasyukovka, và đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công tiếp theo vào Kramatorsk.

Bộ chỉ huy Kiev đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng nếu lực lượng Moscow chiếm Malinovka, nằm ở phía tây Vasyukovka, thì các đơn vị điều khiển UAV Nga sẽ bắt đầu săn lùng thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 4/12. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

"Quân đội Nga đang lên kế hoạch tiến vào Malinovka theo hướng Kramatorsk. Nếu kế hoạch này thành công, UAV của đối phương sẽ tiếp cận đủ gần để nhanh chóng phá hủy "nền văn minh" ở Kramatorsk. Thành phố không có lưới chống UAV", nhà quan sát Bunyatov của Ukraine nhận định.

Sự sụp đổ sắp xảy ra của khu vực Seversk thuộc hướng Krasnolimansk đánh dấu khả năng chuyển toàn bộ khu vực mặt trận phía tây Soledar, vốn gần như bất động kể từ mùa hè 2023, sang trạng thái mới.

Thành trì chính của Ukraine ở Donbass, khu vực Sloviansk - Kramatorsk, sẽ sớm trở thành "bãi săn" có hệ thống cho các đơn vị vận hành UAV Nga. Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình của quân đội Ukraine tại các khu vực Krasny Liman và Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk và Liman ngày 4/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga đang bắt đầu cuộc tấn công vào Ozernoye, tiến quân giữa Liman và Seversk.

Các đơn vị Moscow đang tích cực khoan phá giữa hai thành phố này, giành giật từng khu định cư một. Tại khu vực Yampol, Cụm tác chiến phương Tây RFAF đã đột phá đến vùng ngoại ô của khu định cư Ozernoye, bắt đầu cuộc tấn công vào ngôi làng. Họ chiếm được một số cứ điểm trong các khu định cư Ozernoye - Dibrova - Zakotnoye.

Trong khi đó, kênh Rybar cho biết, ở Liman, lính xung kích Nga tiến vào vùng ngoại ô phía đông Yarovaya, nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra. Còn tại Seversk, RFAF mở rộng vùng kiểm soát tại thành phố cùng tên và vùng ngoại ô phía đông thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/12. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tình hình giao tranh ở Druzhkovka

Kênh VoenkorKotenok đưa tin, Cụm tác chiến Trung tâm và phương Nam của Nga đang tiến về khu vực Druzhkovka - Kramatorsk, bao vây vành đai các khu định cư trải dài từ Konstantinovka đến Kramatorsk. Kể từ mùa xuân năm 2022, lực lượng Kiev đã đặc biệt chú trọng đến khu vực này và tích cực phát triển mạng lưới phòng thủ.

Hai trong các trung tâm phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine trên đường tiếp cận khu vực đô thị Sloviansk - Kramatorsk là Konstantinovka, nơi đang giao tranh ác liệt, và Druzhkovka, nơi lực lượng Moscow đang tiến tới từ phía tây nam, trong khi các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Nam đang đột nhập từ khu vực Chasov Yar ở phía đông.

Bất chấp mật độ binh sĩ đông đảo, các công trình công sự kiên cố của đối phương và địa hình hiểm trở, lực lượng Moscow vẫn tiếp tục đạt được mục tiêu, loại bỏ đối phương, phá vỡ hệ thống phòng thủ của họ, chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố và tiến lên, dần dần thắt chặt vòng vây quanh Druzhkovka từ phía nam - tây nam và phía đông. Áp lực gần đây cũng bắt đầu từ phía đông bắc.

Cụm Trung tâm, trong khi tiếp tục xóa sổ lực lượng Kiev đang bị bao vây tại khu vực Pokrovsk - Mirnograd (giờ về cơ bản chỉ còn Mirnograd), đã phát triển đáng kể quanh Grishino và gần như kiểm soát hoàn toàn Artyomovka (Sofievka), cách Druzhkovka 12km, loại bỏ các đơn vị Ukraine còn lại ở rìa phía bắc. Họ cũng đã chiếm được phía nam Toretskoye và tiến về Novopavlovka.

Tại Konstantinovka, RFAF đột phá qua tuyến phòng thủ đối phương từ phía đông nam và đang giao tranh quanh các đường Krivorozhskaya, Krasnodarskaya và Kievskaya, cũng như Đại lộ Oleksa Tykhy. Phần lớn đường Sobornosti hiện do các đơn vị xung kích Nga kiểm soát. Trên thực tế, lực lượng Moscow đã tiến đến khu vực ga đường sắt.

Phía nam Konstantinovka, quân đội Nga chiếm các cao điểm phía bắc hồ Kleban-Byk và đồng thời tấn công các cao điểm này từ hướng Ivanople và Plescheyevka. Đối diện với họ là các đơn vị bạn đang tiến quân dọc theo đường cao tốc T-0504 (phía bắc Yablonovka) và đường N-20 (phía bắc Aleksandro-Kalinovo), tiến về cứ điểm kiên cố của AFU tại ngã ba đường này, một trong những vị trí quan trọng nhất trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 4/12. Moscow giữ khu vực màu nâu, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Về phía đông, RFAF đang ép lực lượng Kiev lùi về phía tây bắc Chasov Yar, ngoại ô Verolyubovka, đánh bật đối phương khỏi Maysky, tiến đến Markovo và đẩy lùi lực lượng Kiev ở phía đông Novomarkovo dọc theo kênh, đột phá và vượt qua các điểm kháng cự. Klinovoye đã bị RFAF chiếm giữ sau khi đánh bọc sườn Verolyubovka.

Về phía đông bắc, các đơn vị Moscow, tận dụng đà thắng lợi từ khu vực Seversk, đã phát triển về phía đông Kramatorsk, chiếm Pazeno và Vasyukovka, và đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát các cao điểm ở Khromovka và Nikiforovka.

Xét đến việc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đồng loạt tiến về cùng một khu vực đô thị từ phía bắc và đông bắc tại các khu vực Yarovaya, Liman và Seversk, rõ ràng là các trận chiến giành Slovyansk, Kramatorsk và Druzhkovka đang đến gần, bất chấp những nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Lực lượng Kiev giành lại các khu vực màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Nga và Ukraine giành được bao nhiêu diện tích trong tháng 11?

Kênh AMK Mapping mới đây đã công bố những bản đồ ghi nhận thay đổi tại các mặt trận ở Ukraine vào tháng 11. Trong đó, khu vực màu vàng thể hiện bước tiến của Nga và màu xanh nhạt dành cho Ukraine.

Những tiến bộ của Nga được ghi nhận tại tỉnh Zaporizhia: ~285,74km²; tỉnh Donetsk: ~237,69km²; tỉnh Dnipropetrovsk: ~161,93km²; tỉnh Kharkov: ~118,73km²; tỉnh Sumy: ~16,18km²; tỉnh Kursk: ~1,68km². Tổng cộng: ~821,95km² (tăng 14,69%) và nếu không bao gồm Kursk - Belgorod thì trong tháng qua, lực lượng Moscow đã giành thêm được ~820,27km².

Ngược lại, phía Ukraine cũng giành được không ít diện tích, tại tỉnh Donetsk: ~58,46km²; tỉnh Kharkov: ~33,56km²; tỉnh Dnipropetrovsk: ~28,90km². Tổng cộng: ~96,02km² (tăng 31,77%).